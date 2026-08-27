Participantes do Mais Motoristas têm até 3/9 para enviar documentos
Informações devem ser passadas pelo Portal do Cliente do Sest/Senat
Os cerca de 138 mil participantes do Programa Mais Motoristas 2026 têm até o dia 3 de setembro para enviar a documentação exigida no edital.
A remessa dos dados deve ser feita por meio do Portal do Cliente do Sest/Senat, a partir das informações de cadastro repassadas no momento da inscrição.
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Antes de concluir o procedimento, é importante conferir se todos os documentos estão corretos, legíveis e dentro das especificações solicitadas.
O processo seletivo serve aos motoristas que vão mudar a categoria de habilitação para as classes C, D e E.
Documentos necessários:
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CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
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comprovante de residência (consultar aqui os documentos válidos);
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nada consta do Detran ou certidão de prontuário (emitir no site do Detran do seu estado);
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certidão de antecedentes criminais (o candidato pode emitir aqui);
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Documentos;
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Após o envio, os documentos passarão pela etapa de validação, que é eliminatória. As convocações dos candidatos aptos para o início da formação ocorrerão posteriormente, de acordo com os critérios e com o cronograma estabelecidos no programa.
Os candidatos que atenderem aos requisitos poderão ser convocados para a formação até 2029, conforme previsto no edital.
As informações e eventuais convocações serão comunicadas pelo e-mail cadastrado e divulgadas nos canais oficiais do Sest/Senat.
Em caso de dúvidas durante o envio da documentação, o candidato pode entrar em contato com o Sest/Senat pelo Fale Conosco no site.
Programa
Em 2026, o Programa Mais Motoristas registrou adesão histórica de aproximadamente 138 mil candidatos. Todos interessados em mudar de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se qualificar para atuar como motorista profissional.
O programa financia a mudança de categoria da CNH para as classes C, D e E, além de oferecer capacitação profissional.
Para participar, é necessário ter pelo menos 19 anos, ter CNH válida e não ter cometido infração gravíssima nos 12 meses anteriores à inscrição. As inscrições para a edição 2026 foram encerradas em 14 de julho.
*Com informações da Confederação Nacional do Transporte.