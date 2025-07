Participar de eventos é a chave para a felicidade, afirma estudo

A- A+

Uma nova pesquisa liderada pela Universidade do Sul da Austrália descobriu que comparecer frequentemente a eventos presenciais como festivais, exposições, eventos esportivos, feiras livres e eventos gastronômicos pode aumentar significativamente o bem-estar. De acordo com o estudo, publicado na revista científica International Journal of Tourism Research, o hábito também está significativamente relacionado a níveis mais elevados de engajamento e à total absorção e imersão em uma atividade, fazendo com que o tempo pareça passar despercebido.

"Descobrimos que os eventos fazem muito mais do que apenas impulsionar o turismo e impulsionar a economia; eles também desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar. Isso nos dá mais um forte motivo para apoiar eventos, não apenas para os visitantes, mas também para o benefício dos moradores locais.", diz a professora sênior da Universidade Flinders, Eliza Kitchen, que também contribuiu com o estudo, em comunicado.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores entrevistaram mais de 350 sul-australianos sobre a frequência com que participavam de eventos presenciais e online e como isso se relacionava com seu bem-estar. Os resultados revelaram uma associação entre a frequência de participação em eventos presenciais e maior bem-estar por meio de níveis mais elevados de emoções positivas, como alegria, felicidade e entusiasmo, além de uma maior sensação de estar absorto em uma atividade.

"Nosso estudo adotou uma abordagem holística, analisando as relações entre a participação em eventos e o bem-estar. Encontramos evidências de que a participação em eventos pode melhorar significativamente o bem-estar dos indivíduos, incentivando as comunidades a aproveitar os eventos para melhorar o bem-estar geral", afirma a professora associada da UniSA, Sunny Son.

O bem-estar tem se tornado um foco cada vez mais importante para indivíduos e comunidades e está associado a muitos benefícios relacionados à saúde, ao trabalho, à família e à comunidade.

Estudos anteriores demonstraram que níveis mais elevados de bem-estar podem levar à redução do risco de doenças e lesões, além de aumentar a longevidade. Pessoas com altos níveis de bem-estar tendem a ter melhor desempenho no local de trabalho e a contribuir positivamente para sua comunidade, por isso é importante não apenas para a saúde pública, mas também para a construção de comunidades fortes, socialmente sustentáveis e conectadas.

O estudo também constatou que participar de eventos virtuais — como um show online ou uma transmissão ao vivo — contribui para o senso de realização das pessoas. No entanto, diferentemente dos eventos presenciais, os eventos virtuais não impactam outras dimensões do bem-estar.

Para Kitchen, que também contribuiu com o trabalho, as organizações podem aproveitar os benefícios dos eventos presenciais incorporando-os aos programas de recompensa para funcionários, convidando clientes, parceiros ou outras partes interessadas para eventos ou distribuindo ingressos gratuitos para os funcionários.

"Essas estratégias não apenas aumentam a satisfação e o moral dos funcionários, mas também promovem uma força de trabalho mais engajada e produtiva", afirma. "Acreditamos que universidades e escolas também podem usar eventos para apoiar o bem-estar dos alunos, o que é particularmente importante dada a alta prevalência de problemas de saúde mental entre os jovens".

Ela ainda ressalta que eventos especiais podem proporcionar aos alunos oportunidades valiosas de interagir uns com os outros, aliviar o estresse e alcançar crescimento pessoal.

"Isso também se aplica às prefeituras locais, que podem organizar eventos gratuitos para ajudar seus moradores a se conectarem com seus vizinhos e promover um senso mais forte de comunidade, apoio e bem-estar.", conclui Kitchen.

