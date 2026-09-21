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Europa Partido de extrema direita AfD afirma que é o 'partido do povo' na Alemanha Eleições regionais do país ocorreram neste domingo (20)

A líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, afirmou nesta segunda-feira (21) que sua legenda já desbancou a governante União Democrata Cristã (CDU), do chanceler Friedrich Merz, como "partido do povo", após os resultados obtidos pela legenda nas eleições regionais de domingo (20).

"O ocaso do chanceler começou", afirmou, por sua vez, em uma entrevista coletiva Leif-Erik Holm, vencedor das eleições regionais de domingo (20) no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

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