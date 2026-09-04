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Internacional

Partido de Le Pen gera indignação na França ao ameaçar cortar ajuda à Ucrânia

Indicado pelas pesquisas como seu principal rival no segundo turno, o candidato de centro-direita Édouard Philippe a acusou nesta sexta-feira (4) de ser um "apoio ao regime de Vladimir Putin"

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A líder da extrema direita francesa, Marine Le PenA líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen - Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Um dirigente do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, gerou indignação na França, ao ameaçar "fechar a torneira" da ajuda à Ucrânia se chegarem ao poder após a eleição presidencial de 2027.

Consultado na quinta-feira pelo canal BFMTV sobre a possibilidade de interromper as ajudas a Kiev, o vice-presidente do RN, Louis Aliot, respondeu: "Fechamos a torneira".

"O sistema de saúde, o sistema educacional, o conjunto da economia, todo mundo está no limite [na França] e sem dinheiro para continuar financiando armas", declarou, considerando que era preciso "saber também parar uma guerra".

Estas declarações reacenderam as acusações recorrentes dos últimos anos sobre as posições consideradas favoráveis a Moscou de Marine Le Pen, que lidera as pesquisas do primeiro turno da eleição presidencial.

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Indicado pelas pesquisas como seu principal rival no segundo turno, o candidato de centro-direita Édouard Philippe a acusou nesta sexta-feira (4) de ser um "apoio ao regime de Vladimir Putin".

"Fechar a torneira para a Ucrânia é servir à Rússia", declarou o ex-primeiro-ministro de Emmanuel Macron, considerando que enfraquecer Kiev "é ameaçar a segurança da Europa e da França".

Le Pen respondeu recordando que Philippe era primeiro-ministro quando Putin foi "recebido com grande pompa no Palácio de Versalhes e depois no Fort de Brégançon" em 2017.

A líder de extrema direita, que foi recebida no Kremlin naquele mesmo ano, lembrou que, "desde a agressão russa contra a Ucrânia", defende "uma grande conferência pela paz" para alcançar "uma solução diplomática" para o conflito.

O Reagrupamento Nacional "sempre preferirá Putin à resistência do povo ucraniano", declarou no X, por sua vez, Olivier Faure, dirigente do Partido Socialista e candidato nas primárias da esquerda.

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