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Internacional Partido de Le Pen gera indignação na França ao ameaçar cortar ajuda à Ucrânia Indicado pelas pesquisas como seu principal rival no segundo turno, o candidato de centro-direita Édouard Philippe a acusou nesta sexta-feira (4) de ser um "apoio ao regime de Vladimir Putin"

Um dirigente do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, gerou indignação na França, ao ameaçar "fechar a torneira" da ajuda à Ucrânia se chegarem ao poder após a eleição presidencial de 2027.

Consultado na quinta-feira pelo canal BFMTV sobre a possibilidade de interromper as ajudas a Kiev, o vice-presidente do RN, Louis Aliot, respondeu: "Fechamos a torneira".

"O sistema de saúde, o sistema educacional, o conjunto da economia, todo mundo está no limite [na França] e sem dinheiro para continuar financiando armas", declarou, considerando que era preciso "saber também parar uma guerra".

Estas declarações reacenderam as acusações recorrentes dos últimos anos sobre as posições consideradas favoráveis a Moscou de Marine Le Pen, que lidera as pesquisas do primeiro turno da eleição presidencial.

Indicado pelas pesquisas como seu principal rival no segundo turno, o candidato de centro-direita Édouard Philippe a acusou nesta sexta-feira (4) de ser um "apoio ao regime de Vladimir Putin".

"Fechar a torneira para a Ucrânia é servir à Rússia", declarou o ex-primeiro-ministro de Emmanuel Macron, considerando que enfraquecer Kiev "é ameaçar a segurança da Europa e da França".

Le Pen respondeu recordando que Philippe era primeiro-ministro quando Putin foi "recebido com grande pompa no Palácio de Versalhes e depois no Fort de Brégançon" em 2017.

A líder de extrema direita, que foi recebida no Kremlin naquele mesmo ano, lembrou que, "desde a agressão russa contra a Ucrânia", defende "uma grande conferência pela paz" para alcançar "uma solução diplomática" para o conflito.

O Reagrupamento Nacional "sempre preferirá Putin à resistência do povo ucraniano", declarou no X, por sua vez, Olivier Faure, dirigente do Partido Socialista e candidato nas primárias da esquerda.

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