Partido de Mandela deve ter pior resultado eleitoral em seus 30 anos de domínio político

O Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla original), partido governista da África do Sul, está a caminho de obter seu pior resultado eleitoral de todos os tempos, com as últimas apurações mostrando que, muito provavelmente, receberá menos de 50% dos votos — um resultado que acabaria com seu domínio político de 30 anos e o forçaria a buscar uma coalizão para ter apoio suficiente para nomear um presidente e formar um governo.

A eleição marca também uma evolução histórica na jornada democrática do país, já que o partido tem desfrutado de uma maioria parlamentar absoluta desde 1994, quando seu então líder Nelson Mandela levou a nação a sair do domínio da minoria branca e entrar na democracia.

Com mais de dois terços dos votos da eleição geral de quarta-feira contabilizados, o ANC permaneceu na liderança, mas com uma pontuação abaixo de 42%, em comparação com os 57% que obteve em 2019 e muito longe dos 62% garantidos por Mandela em 1994.

Como os votos continuaram a ser validados, os dados da Comissão Eleitoral Independente (IEC) mostraram que a Aliança Democrática (DA), de centro-direita, ficou em segundo lugar com 22,64%. Mas não foi um aumento da DA que reduziu a parcela de votos do ANC.

Em terceiro lugar ficou o uMkhonto weSizwe (MK), do ex-presidente Jacob Zuma, com 12%, um resultado surpreendente para um partido fundado há apenas seis meses para servir de plataforma para o ex-chefe do ANC.

Os resultados finais são esperados para o fim de semana, mas com as tendências claras e os votos acumulados no site do IEC, os políticos e especialistas estavam voltando sua atenção para as perspectivas de uma coalizão liderada pelo ANC.

Direita ou esquerda?

O ANC dominou a democracia sul-africana com uma série ininterrupta de cinco presidentes do partido, mas se o último, o presidente Cyril Ramaphosa, quiser permanecer no comando, ele terá que decidir se buscará aliados à sua direita ou à sua esquerda.

Haverá resistência dentro do próprio partido a uma aliança com o segundo colocado, o DA, do político branco John Steenhuisen, cujo programa de privatização pró-mercado livre e o fim dos programas de empoderamento econômico dos negros estão em desacordo com as tradições do partido no poder.

Mas também haverá relutância em convidar Zuma, que deixou o governo enfrentando uma série de alegações de corrupção, ou o esquerdista radical Julius Malema, do EFF (Combatentes da Liberdade Econômica), para o governo, depois que ambos criticaram pesadamente seu antigo partido durante a campanha.

Parceiros imprevisíveis

O ANC mantém a lealdade de muitos eleitores por seu papel de liderança na derrubada do domínio da minoria branca, e suas políticas progressistas de bem-estar social e empoderamento econômico dos negros são creditadas pelos apoiadores como tendo ajudado milhões de famílias negras a saírem da pobreza.

No entanto, ao longo de três décadas de governo quase incontestável, sua liderança foi envolvida em uma série de escândalos de corrupção em grande escala, enquanto a economia mais industrializada do continente definhou e os números da criminalidade e do desemprego atingiram níveis recordes.

Alguns especialistas esperam que o partido restabeleça os laços com um ou ambos os grupos radicais de esquerda, especialmente porque o MK de Zuma conquistou a vitória em sua província natal de KwaZulu-Natal.

— O MK está realmente consumindo os votos do ANC — disse à AFP Siphamandla Zondi, professor de política da Universidade de Johannesburgo.

Outros, como a analista e escritora Susan Booysen, disseram que o racha entre Ramaphosa e Zuma — que há muito tempo está amargurado com a forma como foi forçado a deixar o cargo em 2018 — é “muito grande” para ser consertado.

Em vez disso, o ANC poderia preferir o DA, de centro-direita, que se comprometeu a “resgatar a África do Sul” por meio de melhor governança, reformas de livre mercado e privatizações, ao EFF, de esquerda, que é visto como “muito errático” e “imprevisível” em suas demandas, acrescentou.

No entanto, outro observador externo, o analista político e líder empresarial Sandile Swana, argumentou que a autoridade de Ramaphosa havia sofrido uma derrota tão grande na eleição que ele não seria capaz de pressionar os líderes relutantes do partido a aceitar uma aliança com o DA.

— Seu poder se foi dentro do ANC — concluiu.

