Índia Partido de Modi vence eleição estadual e volta ao poder na capital indiana após 27 anos Vitória sinaliza que políticas do premier ajudaram a reconstruir o apoio ao seu partido; campanha focou em escândalos de corrupção e promessas de auxílio financeiro

O partido nacionalista hindu do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, venceu as eleições na gigantesca metrópole de Nova Délhi pela primeira vez em 27 anos no sábado, derrotando um de seus maiores críticos e garantindo a recuperação de seu apoio desde o fraco desempenho nas últimas eleições.

O Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi conquistou 48 das 70 cadeiras da assembleia do território da capital, um aumento meteórico em relação às oito cadeiras que havia garantido em 2020.

A sigla derrotou o Aam Aadmi Party (AAP), cujo líder, Arvind Kejriwal, perdeu sua própria cadeira.

A promessa de uma ampla gama de benefícios gratuitos, somada a acusações de corrupção contra o partido de oposição e as recentes prisões de seus líderes, ajudou o BJP a virar o jogo em Délhi, que anteriormente havia votado massivamente em Kejriwal. O APP conquistou apenas 22 cadeiras, segundo dados da Comissão Eleitoral da Índia.

“É nossa garantia que não mediremos esforços para desenvolver Délhi e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse Modi em uma publicação no X. “Curvo-me diante de minhas queridas irmãs e irmãos de Délhi por este mandato retumbante e histórico”.

A vitória em Délhi é o terceiro grande triunfo do BJP em quatro meses, após conquistar os estados de Haryana e Maharashtra.

O resultado sinaliza que políticas de Modi, como os cortes recordes de impostos anunciados no orçamento da semana passada, ajudaram a reconstruir o apoio ao seu partido. Em Délhi, ter o mesmo partido no governo federal e na administração local pode facilitar tarefas administrativas.

— Espera-se uma maior coordenação entre o governo central e o estadual — afirmou Rahul Verma, analista político e pesquisador do Centre for Policy Research. — Embora o governo de Délhi seja formado por uma assembleia eleita, seus poderes são limitados e compartilhados com o governo federal.

Escândalos de corrupção

A campanha do partido de Modi focou nos escândalos de corrupção que perseguem Kejriwal e seu partido há anos.

O BJP também prometeu auxílio financeiro para mulheres, gás de cozinha barato e garantiu que os programas de eletricidade e água gratuitas continuariam. Dias antes da votação, o governo de Modi anunciou cortes de impostos para a classe média no orçamento federal. A estratégia deu certo.

— Há uma grande polarização de classes — disse Neelanjan Sircar, professor da Universidade de Ahmedabad. — As classes média e alta de Délhi basicamente abandonaram o AAP.”

A derrota de líderes graduados do partido nas urnas representa um grande revés para o AAP, que já estava envolvido em uma batalha administrativa e legal contra as autoridades federais.

Fundado a partir de um movimento anticorrupção, nos últimos anos o partido viu grande parte de sua liderança ser presa por agências ligadas ao governo de Modi.

Eles foram acusados de envolvimento em um suposto escândalo de licitações de bebidas alcoólicas.

Antes das eleições parlamentares do ano passado, Kejriwal, líder do AAP e chefe de governo de Délhi, foi preso sob acusações de corrupção relacionadas à política de álcool da cidade, em um caso ainda pendente.

Ainda assim, partidos de oposição acusam a comissão eleitoral, responsável por regular a campanha e supervisionar a votação, de favorecer o partido de Modi e criar um cenário desigual na disputa.

“Aceitamos o mandato do povo com grande humildade. Parabenizo o BJP por esta vitória e espero que cumpram todas as promessas pelas quais foram eleitos”, disse Kejriwal em comunicado por vídeo após os resultados do pleito.

Problemas estruturais

Délhi, uma cidade de aproximadamente 20 milhões de habitantes, enfrenta desafios enormes, como falta de moradias e altos níveis de poluição do ar, que cobrem a metrópole com uma névoa tóxica por meses todos os anos.

A capital tem sido um obstáculo para a máquina eleitoral do BJP, que se expandiu pela maior parte da Índia na última década. O partido não governava a cidade desde 1998, publicou a rede americana CNN.

O Partido do Congresso Nacional Indiano, principal partido de oposição no país, não conseguiu vencer nenhuma cadeira na capital, ampliando uma sequência de derrotas em que tem sido incapaz de obter vitórias sem alianças com outros partidos.

A eleição em Délhi consolida o domínio do BJP no norte da Índia, à medida que o partido continua a superar grupos políticos menores com sua forte estrutura organizacional.

— Do ponto de vista estrutural, a oposição está em uma posição mais fraca. Eles precisam desenvolver um tipo de política que envolva o povo comum — disse Sircar. — Eles estão enfrentando um partido que investe fortemente em mobilização e coordenação.

Modi conquistou um terceiro mandato nas gigantescas eleições gerais do ano passado, tornando-se o primeiro líder desde o primeiro-ministro fundador da Índia, Jawaharlal Nehru, a alcançar tal feito.

No entanto, o resultado surpreendeu ao reduzir a maioria do BJP na Lok Sabha, a Câmara baixa do Parlamento indiano, obrigando pela primeira vez o partido a governar o país de 1,4 bilhão de pessoas como parte de uma coalizão.

