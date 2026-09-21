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Rússia Partido de Putin conquista recorde de cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento Estas foram as primeiras eleições legislativas na Rússia desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022

O partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, obteve um número recorde de 355 cadeiras na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, que tem 450 deputados, segundo os resultados preliminares anunciados nesta segunda-feira (21) pela presidente da Comissão Eleitoral Central da Rússia, Ella Pamfilova.

Com quase todos os votos apurados depois de três dias de eleições, que aconteceram após mais de quatro anos de guerra com a Ucrânia e sem a participação de partidos críticos a Putin, os resultados indicam que o partido do presidente terá maioria qualificada superior ao recorde anterior de 2016.

Estas foram as primeiras eleições legislativas na Rússia desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Kremlin mantém um controle rigoroso sobre o sistema político. As autoridades russas proibiram as críticas à campanha militar na Ucrânia.

Ella Pamfilova afirmou que a participação superou 59% e agradeceu aos eleitores por terem comparecido às urnas, apesar do que ela chamou de "pressão psicológica" contra a Rússia.

O Partido Comunista da Rússia ficou em segundo lugar, com 40 cadeiras. O partido nacionalista LDPR obteve 25 cadeiras e a legenda Novas Pessoas outras 20.

O partido Rússia Unida domina a política russa desde o início dos anos 2000. Putin está no poder desde 31 de dezembro de 1999.

Ella Pamfilova afirmou que mais de 95% dos votos foram apurados e que os resultados definitivos serão anunciados ainda nesta semana.

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