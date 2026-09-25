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Rússia Partido de Putin vence eleições legislativas russas por ampla margem Comissão Eleitoral Central indicou que 349 das 450 cadeiras da câmara baixa do Parlamento, a Duma, pertencem ao partido Rússia Unida, do presidente

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (25), os resultados finais das eleições legislativas da semana passada, confirmando uma vitória esmagadora para o partido do presidente Vladimir Putin e a eleição de 46 soldados ou veteranos da guerra na Ucrânia como deputados.

Durante uma coletiva de imprensa, a Comissão Eleitoral Central indicou que 349 das 450 cadeiras da câmara baixa do Parlamento, a Duma, pertencem ao partido Rússia Unida, de Putin.

Este é um número recorde de cadeiras para o partido desde que Putin chegou ao poder na véspera de Ano Novo de 1999. Seu melhor resultado anterior havia sido nas eleições de 2016, com 343 cadeiras.

As eleições, realizadas de 18 a 20 de setembro, também ocorreram em territórios da Ucrânia controlados e anexados pela Rússia.

Apenas partidos que apoiam, em diferentes graus, Putin e a continuação do conflito na Ucrânia foram autorizados a participar. O único partido abertamente contrário à guerra, Yabloko, foi excluído.

O jornal investigativo no exílio Novaya Gazeta Europa, banido na Rússia por ser considerado uma "organização indesejável", afirmou ter entrevistado observadores, candidatos e membros de partidos que relataram fraudes generalizadas.

Segundo essa fonte, os casos relatados incluíam pressão sobre eleitores, problemas com as cédulas, irregularidades durante a apuração dos votos e restrições ao acesso de observadores ao processo.

Segundo os resultados oficiais, o Partido Comunista da Federação Russa (KPRF) conquistou 37 cadeiras, o partido nacionalista LDPR, 23, o partido Novo Povo, 19, o partido Rússia Justa, 17 e o partido Rodina ("Pátria"), 1 cadeira.

Quatro cadeiras adicionais serão ocupadas por deputados independentes.

Estas eleições também marcam a entrada no Parlamento de indivíduos que lutaram no front ucraniano.

Segundo a Comissão Eleitoral, 46 dos deputados eleitos, mais de 10% do total, são "participantes ou ex-combatentes" da ofensiva em larga escala contra a Ucrânia.

Segundo esta fonte, 41 deles são membros do partido governista Rússia Unida.

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