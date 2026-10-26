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Europa

Partido do Centro fracassa em tentativa de formar governo na Suécia

Desde as eleições legislativas de 13 de setembro, o país está mergulhado em um cenário político cheio de reviravoltas inesperadas

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A líder do Partido do Centro, Elisabeth Thand Ringqvist, chega para uma sessão do Parlamento sueco (Riksdagen) em 15 de outubro de 2026, em EstocolmoA líder do Partido do Centro, Elisabeth Thand Ringqvist, chega para uma sessão do Parlamento sueco (Riksdagen) em 15 de outubro de 2026, em Estocolmo - Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

A líder do Partido do Centro da Suécia, Elisabeth Thand Ringqvist, anunciou nesta segunda-feira (26) que não conseguiu formar um governo com as forças de esquerda e de direita, o que deixa em suspenso o futuro político do país após as eleições de setembro.

"Minha conclusão geral é que atualmente existe uma maioria a favor de políticas centristas, mas nenhuma para um governo centrista", declarou Thand Ringqvist durante uma coletiva de imprensa.

Agora cabe ao presidente do Parlamento, Andreas Norlén, decidir qual será o próximo passo, acrescentou.

Desde as eleições legislativas de 13 de setembro, a Suécia está mergulhada em um cenário político cheio de reviravoltas inesperadas.

O bloco opositor de esquerda obteve uma maioria de três cadeiras nas eleições em relação ao grupo de direita liderado pelo primeiro-ministro em fim de mandato, Ulf Kristersson.

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No entanto, a líder dos sociais-democratas, Magdalena Andersson, não conseguiu formar um governo de esquerda em duas tentativas, razão pela qual o presidente do Parlamento encarregou Thand Ringqvist, na semana passada, de buscar uma "opção centrista".

A política havia proposto um governo "de centro" com os partidos tradicionais, mas excluindo a esquerda radical e a formação anti-imigração Democratas da Suécia.

Esta situação praticamente tornava impossível formar uma maioria parlamentar tanto no bloco de direita quanto no de esquerda.

O presidente do Parlamento tem quatro tentativas para submeter um candidato à votação dos deputados, a fim de determinar se ele pode se tornar primeiro-ministro.

Se a quarta tentativa fracassar, devem ser convocadas eleições antecipadas, uma perspectiva muito impopular na Suécia.

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