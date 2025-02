A- A+

EUROPA Partido governante do Kosovo lidera apuração das eleições legislativas Sem um partido que conquiste a maioria das 120 cadeiras do Parlamento, Kosovo enfrentará dias, ou talvez semanas, de negociações para a formação de um governo no país que se separou da Sérvia em 2008

O partido do primeiro-ministro social-democrata do Kosovo, Albin Kurti, que pretende eliminar a influência da Sérvia na política do país, está perto da vitória nas eleições legislativas, anunciou nesta segunda-feira (10) a Comissão Eleitoral, mas sem obter maioria para governar.

Com 90% das urnas apuradas, o partido Vetevendosje ('Autodeterminação', VV) lidera os resultados com 41% dos votos, seguido pelo Partido Democrático do Kosovo (direita), com 22%, e pela Liga Democrática do Kosovo (centro-direita), com 17%, segundo dados da comissão.



Apenas 40,59% dos eleitores votaram no domingo, segundo a mesma fonte.

Sem um partido que conquiste a maioria das 120 cadeiras do Parlamento, Kosovo enfrentará dias, ou talvez semanas, de negociações para a formação de um governo no país que se separou da Sérvia em 2008.

Vinte cadeiras do Parlamento estão reservadas para partidos minoritários, 10 delas para sérvio-kosovares.

Desde que cegou o poder em 2021, Kurti busca implementar uma política de resistência à Sérvia.

A hostilidade entre Kosovo e Sérvia persiste desde a guerra dos anos 1990 entre as forças sérvias e os insurgentes albaneses do Kosovo. Belgrado se nega a reconhecer a declaração de independência kosovar.

Após o fim da guerra, os resquícios das instituições governamentais sérvias continuaram prestando serviços - de saúde à educação - aos sérvios dentro do Kosovo.

Kurti tentou acabar com a iniciativa no último ano.

Vários rivais de Kurti, distribuídos entre quase 20 partidos opositores, concentraram a campanha na incerteza econômica do Kosovo, um dos países mais pobres da Europa, de onde grande parte da população migrou desde 2011.

