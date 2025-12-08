Seg, 08 de Dezembro

"interferência"

Partido governista pede 'nulidade total' das eleições em Honduras

Direção do Livre afirmou em um comunicado que "não reconhece" as eleições

Partido governista diz que não reconhece resultado das eleições em Honduras Partido governista diz que não reconhece resultado das eleições em Honduras  - Foto: Orlando Sierra/AFP

O partido governista Livre afirmou, no domingo (7), que não reconhece as eleições presidenciais em Honduras devido à "interferência" dos Estados Unidos, enquanto a divulgação da apuração permanecia paralisada pelo segundo dia consecutivo.

Na lenta contagem de votos, o empresário de direita Nasry Asfura, de 67 anos e apoiado pelo presidente americano Donald Trump, mantém uma pequena vantagem sobre o apresentador de televisão Salvador Nasralla, de 72 anos, do Partido Liberal (PL).

Em um distante terceiro lugar aparece a candidata do Livre, Rixi Moncada.

A direção do Livre afirmou em um comunicado que "não reconhece" as eleições por considerar que aconteceram sob "interferência" e "coação" do presidente Trump e da "oligarquia" local.

A legenda pediu a "nulidade total" das eleições e afirmou que solicitará "a investigação dos atos de terrorismo eleitoral", que, segundo o partido, são supostamente executados pelo sistema de transmissão de resultados.

O Livre convocou protestos e pediu aos funcionários públicos que não cooperem com a transição de governo. A presidente do país, Xiomara Castro, não se pronunciou sobre a declaração de seu partido.

Marlon Ochoa, integrante do Livre e membro do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), disse que várias falhas geram a "falta de atualização dos resultados".

"Pelo menos 5.000 atas que foram transmitidas dos centros de votação no dia das eleições estão divulgadas no sistema com resultados zerados", declarou Ochoa.

O CNE é integrado por representantes dos três partidos majoritários de Honduras.

"Ao manter a apuração paralisada, o CNE está sendo irresponsável com o país e mantém a população em suspense", afirmou Nasralla. "Os corruptos estão mantendo o processo de contagem (de votos) paralisado no Conselho Nacional Eleitoral", acrescentou o candidato.

Uma empresa colombiana, contratada para a transmissão e divulgação de resultados, é acusada pela demora na contagem dos votos e, segundo Nasralla, "deve prestar contas".

Na atualização mais recente do CNE, com 88,6% das atas de votação apuradas, Asfura, do Partido Nacional (PN, conservador), tem 40,19% dos votos, contra 39,49% de Nasralla, enquanto Rixi Moncada tem 19,30%.

