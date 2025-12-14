Partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong anuncia sua dissolução
A oposição foi severamente enfraquecida após a imposição de uma lei de segurança nacional
O partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong, fundado em 1994, anunciou sua dissolução neste domingo (14), após seu congresso anual.
"Anunciamos oficialmente a dissolução e o encerramento" das atividades do Partido Democrático, declarou seu presidente, Lo Kin-hei, em uma coletiva de imprensa.
"Como grupo, acredito que podemos concluir que as atividades do Partido Democrático terminarão hoje", disse Lo, presidente do partido que já foi a força de oposição mais sólida da cidade.
O Partido Democrático foi criado no final do domínio colonial britânico em Hong Kong, quando os principais grupos liberais do território se uniram.
"Somos profundamente gratos a todos os cidadãos que apoiaram o Partido Democrático nos últimos 30 anos", declarou seu líder.
Nos últimos anos, o governo de Pequim intensificou o controle sobre Hong Kong, especialmente após os protestos pró-democracia massivos e por vezes violentos de 2019.
Após a imposição de uma lei de segurança nacional, a oposição foi severamente enfraquecida e muitos ativistas pró-democracia estão agora presos ou exilados.