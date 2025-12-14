Dom, 14 de Dezembro

Partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong anuncia sua dissolução

A oposição foi severamente enfraquecida após a imposição de uma lei de segurança nacional

Partido Democrático mais antigo de Hong Kong anunciou dissolução em coletiva de imprensaPartido Democrático mais antigo de Hong Kong anunciou dissolução em coletiva de imprensa - Foto: Leung Man Hei/AFP

O partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong, fundado em 1994, anunciou sua dissolução neste domingo (14), após seu congresso anual.

"Anunciamos oficialmente a dissolução e o encerramento" das atividades do Partido Democrático, declarou seu presidente, Lo Kin-hei, em uma coletiva de imprensa.

"Como grupo, acredito que podemos concluir que as atividades do Partido Democrático terminarão hoje", disse Lo, presidente do partido que já foi a força de oposição mais sólida da cidade.

O Partido Democrático foi criado no final do domínio colonial britânico em Hong Kong, quando os principais grupos liberais do território se uniram.

"Somos profundamente gratos a todos os cidadãos que apoiaram o Partido Democrático nos últimos 30 anos", declarou seu líder.

Nos últimos anos, o governo de Pequim intensificou o controle sobre Hong Kong, especialmente após os protestos pró-democracia massivos e por vezes violentos de 2019.

Após a imposição de uma lei de segurança nacional, a oposição foi severamente enfraquecida e muitos ativistas pró-democracia estão agora presos ou exilados.

