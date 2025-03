A- A+

Alemanha Partido Verde alemão rejeita plano de gastos com Defesa e cria entrave na agenda do futuro chanceler Friedrich Merz está montando uma coalizão para suceder o chanceler Olaf Scholz após vencer a eleição do mês passado

O Partido Verde da Alemanha rejeitou um pacote financiado por dívida que liberaria centenas de bilhões de euros em gastos com Defesa e Infraestrutura, potencialmente colocando em risco a política emblemática do futuro chanceler Friedrich Merz.

Merz, que está montando uma coalizão para suceder o chanceler Olaf Scholz após vencer a eleição do mês passado, precisa do apoio dos Verdes para garantir a maioria de dois terços necessária para uma emenda constitucional para aliviar as restrições de empréstimos.

O gasto da dívida foi adotado pelos parceiros da Otan como um passo significativo para reforçar as defesas europeias enquanto o presidente americano, Donald Trump, perturba as relações transatlânticas.

Líderes verdes, que estão indo para a oposição, criticaram a decisão da futura coalizão governante de deixar o partido amplamente fora das discussões e por ignorar as prioridades verdes, como a ação climática. A colíder do partido, Franziska Brantner, disse que eles não vão apoiar a distribuição de "presentes eleitorais" do novo governo.

Mas o partido ambiental também deixou a porta aberta para novas negociações — e disse que eles apresentariam sua própria legislação.

O bloco liderado pelos democratas cristãos de Merz e os social-democratas, que estão avançando com as negociações de coalizão, planejam se reunir com os colegas verdes em Berlim mais tarde nesta segunda-feira.

Alguns dentro das próprias fileiras de Merz criticaram a maneira como o futuro chanceler lidou com os Verdes, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões. Uma pessoa culpou o líder conservador por não ter inteligência emocional para lidar com um partido que ele antagoniza há muito tempo.

Ainda assim, embora a equipe de Merz tenha sido pega de surpresa pelo duro não dos Verdes, ela ainda vê espaço para um acordo de última hora, disse um funcionário da União Democrata-Cristã (CDU). Um funcionário do Partido Social-Democrata (SPD) também disse que um acordo poderia ser feito esta semana — e que os Verdes estavam aumentando o preço ao flexionar músculos políticos. Todos falaram sob condição de anonimato, pois as negociações prosseguem a portas fechadas.

— É perfeitamente normal que em uma situação como essa haja preocupações e demandas — disse o ministro das Finanças Joerg Kukies a repórteres em Bruxelas. — Estou otimista de que os dois objetivos dessas medidas, que temos de fortalecer nosso esforço de defesa como pilar europeu da Otan e aumentar os gastos com infraestrutura, serão pontos em que um acordo será encontrado no final.

Há muito em jogo. A decisão de Merz de abraçar uma revisão das restrições constitucionais de dívida da Alemanha, uma questão que derrubou o governo de Scholz, enviou um sinal de que os conservadores que há muito tempo abraçavam as regras estavam preparados para apoiar um plano de gastos massivo que transformaria o Exército alemão.

O provável próximo chanceler ressaltou a urgência na noite da eleição de 23 de fevereiro, dizendo que a Alemanha e a Europa devem seguir em frente de forma independente, enquanto Trump deixa cada vez mais claro que Washington não será mais o garantidor da segurança europeia.

Aposta de alto risco?

A União Europeia agiu em paralelo, pedindo que as regras fiscais fossem flexibilizadas para permitir potencialmente trilhões de euros em gastos com defesa para atualizar os exércitos da região. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs na semana passada ativar € 800 bilhões (US$ 867 bilhões, cerca de R$ 5 trilhões) em defesa.

Os Verdes, que permanecem no governo de saída de Scholz, apoiaram amplamente esse caminho. Mas a reação brusca desta segunda-feira — mesmo que seja uma jogada de alto risco — colocou o projeto em questão e pressionou Merz a fazer concessões.

O partido ambientalista, que perdeu três pontos percentuais na eleição do mês passado para garantir 11%, se irritou com ataques constantes dos conservadores, particularmente do União Social-Cristã (CSU) da Baviera. O premier estadual Markus Soeder, que lidera o partido, ridicularizou os Verdes na semana passada, chamando-os de obsoletos.

A colíder da bancada parlamentar dos Verdes, Katharina Droege, disse que o partido estava preparado para negociar uma reforma "real" para o freio da dívida, embora de preferência quando a nova Câmara baixa, ou Bundestag, se reunir após 25 de março.

No novo Bundestag, o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e o partido anticapitalista Esquerda (Die Linke, em alemão), que cresceram na eleição do mês passado, terão votos suficientes para bloquear uma votação de dois terços.

Isso complicaria ainda mais o caminho para Merz e o SPD garantirem financiamento para atualizar as Forças Armadas e reavivar o crescimento na maior economia da Europa.

No domingo, Merz disse que estava disposto a fazer concessões aos Verdes, incluindo incorporar apoio militar à Ucrânia no pacote de segurança. Iniciativas climáticas seriam "naturalmente" incluídas na lista de projetos de infraestrutura no fundo, ele disse à rádio Deutschlandfunk.

