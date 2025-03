Partidos da Groenlândia denunciam "comportamento inaceitável" de Trump

A- A+

Os partidos políticos da Groenlândia, um território autônomo dinamarquês, denunciaram por unanimidade nesta sexta-feira (14) o "comportamento inaceitável" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reiterou no dia anterior que queria anexar a ilha do Ártico.

"Nós — todos os chefes de partido — não podemos aceitar as repetidas declarações sobre a anexação e o controle da Groenlândia", disseram os líderes dos cinco partidos representados no Parlamento da Groenlândia.

"Consideramos esse comportamento inaceitável com amigos e aliados em uma aliança de defesa", enfatizaram em uma declaração conjunta.



Questionado sobre sua intenção de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, Trump respondeu na quinta-feira: "Acho que isso vai acontecer".

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que estava ao seu lado, recusou-se a tomar uma posição.

Após essas declarações, o primeiro-ministro em fim de mandato, Mute Egede, anunciou que reuniria os líderes de todos os partidos políticos "o mais rápido possível" para fornecer uma resposta conjunta.

As ameaças de Trump de tomar a ilha, rica em recursos do Ártico, soaram alarmes porque ele havia se recusado anteriormente a descartar o uso da força para "conquistar a Groenlândia".

A Groenlândia realizou eleições há poucos dias. Todos os partidos políticos e a maioria dos 57.000 habitantes da ilha apoiam a independência, mas se opõem à sua integração aos Estados Unidos.

