Parvovirose humana: conheça os principais sintomas da doença da filha de Luana Piovani

A atriz Luana Piovani compartilhou no Instagram que sua filha Liz, de sete anos, foi diagnosticada com parvovirose humana. De acordo com o relato de Piovani, Liz começou a sentir os sintomas na escola. A atriz recebeu uma ligação da professora e avisou que ela poderia esta infectada com o parvovírus B19, agente causador da patologia, já que duas outras crianças da mesma estavam com suspeita.

A doença — mais comum entre crianças e adolescentes de até 15 anos — é transmitida por meio do contato com gotículas respiratórias, como a saliva ou o muco nasal, a partir da tosse ou espirro do infectado. Além disso, a enfermidade também pode ser passada através do sangue ou de uma pessoa grávida para o feto.

A pessoa é mais contagiosa durante o início da infecção, quando normalmente os sintomas aparentes são semelhantes aos do resfriado. Após o aparecimento de sintomas mais tardios, como a vermelhidão e coceira, é menos provável que a doença seja transmitida.

Quais são os sintomas da parvovirose humana?

Manchas vermelhas na pele, especialmente nas bochechas, braços e pernas;

Coceira;

Febre baixa;

Tosse;

Dores nas articulações;

Dor de cabeça.

Os primeiros sintomas aparecem cerca de quatro a 14 dias após o contato com o vírus. Já as manchas características da doença podem surgir até 21 dias após a infecção e ficam mais aparentes quando o infectado é exposto ao sol ou temperaturas extremas por muito tempo.

A vermelhidão varia em intensidade e geralmente desaparece de 7 a 10 dias, porém pode aparecer e sumir por várias semanas. Quando começa a desaparecer, pode apresentar um padrão rendilhado na pele.

Enquanto as manchas vermelhas são mais comuns em crianças e adolescentes, as dores nas articulações — especialmente mãos, punhos, joelhos e tornozelos — é mais característico em adultos.

Complicações

Apesar de inofensivo na maior parte dos casos, a infecção por parvovírus pode ser grave durante a gravidez. Se a mãe for infectada há a chance de transmissão vertical — isto é, da mãe para o feto —, o que, por sua vez, pode causar complicações como a anemia intrauterina ou, em alguns casos, o aborto.

O parvovírus também pode ser mais grave em adultos com o sistema imune enfraquecido, podendo levar a alterações no sangue e, consequentemente, a casos severos de anemia.

