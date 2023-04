Páscoa: confira detalhes da programação da Semana Santa em Olinda e no Recife

A- A+

Com a chegada do Tríduo Pascal, fiéis da Igreja Católica participam de uma série de cerimônias em memória à crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e na capital pernambucana, a programação da Semana Santa teve início no último domingo (2), com a Missa de Ramos, e segue até a Páscoa, no próximo dia nove.



Dentro da programação da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), nesta sexta-feira (7) haverá a celebração da Paixão e Morte do Senhor, que acontece na Catedral da Sé, no bairro do Carmo, em Olinda. A missa está prevista para acontecer às 15h. Após a celebração, a procissão do Senhor Morto seguirá pelas ruas do Sítio Histórico, com destino ao Convento Franciscano, também no Carmo.



No dia seguinte, vivenciado pelos católicos como “Sábado de Aleluia", a Vigília Pascal, celebrada na Catedral de Olinda, terá início às 19h. A programação se estenderá até o dia seguinte, às 9h, quando será celebrada a missa de Páscoa, na mesma localidade.



Para o arcebispo da AOR, Dom Fernando Saburido, responsável por presidir todas as missas durante a Semana Santa, o período atual se enquadra como uma das passagens mais fundamentais no calendário católico.

“É muito importante que todos os católicos tomem conhecimento sobre os horários das celebrações nas suas paróquias e participem ativamente. O Tríduo Pascal, a Semana Santa, não é um feriadão, mas um momento de reflexão, silêncio, retiro espiritual e encontro com Deus. As pessoas, portanto, devem encontrar tempo para acompanhar as atividades”, afirmou, antes de fazer um alerta sobre o modo de viver a época cristã.



“Não vejam esse período como um período de férias, mas sim como um período de compromisso com a fé. Procurem estar presentes nessa ocasião em suas paróquias, para receberem de Deus as graças necessárias e viverem uma verdadeira experiência de Páscoa e de vida nova”, completou.



Quinta-feira Santa

Nesta quinta-feira (6), a programação começou logo pela manhã, às 8h30, com uma procissão saindo do Seminário de Olinda em direção à Catedral da Sé, no bairro do Carmo. Lá, foi celebrada a Missa do Crisma, responsável por juntar aproximadamente 250 padres, bispos e diáconos, além dos fiéis.



A Missa do Crisma é marcada pela renovação das promessas sacerdotais e pela bênção e consagração dos Santos Óleos. "Na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, quando ele pede aos apóstolos, depois daquela refeição, que repitam aquele gesto para celebrar sua memória. É um dia importantíssimo que acontece antes do começo do Tríduo Pascal", explicou Saburido.



Mais tarde, a programação da Quinta-feira Santa foi cumprida na Comunidade do Pilar, no bairro do Recife Antigo, com a missa de Lava-Pés. A Eucaristia, a instituição do Sacerdócio Ministerial e o mandamento do amor foram os pontos principais da missa desta quinta. O tema da Campanha da Fraternidade 2023, que é “Fraternidade e Fome”, também foi desenvolvido ao longo da celebração. Marmitas foram doadas aos fiéis após a celebração.



Para Damião Silva, pároco da Igreja do Pilar, usar a fome como tema é importante para mobilizar as autoridades responsáveis por mudar a situação. “A Igreja está sempre preocupada com as pessoas. A Campanha da Fraternidade acontece com base na realidade. Milhões de pessoas passam fome e vivem na insegurança alimentar. A gente vem com a voz profética para chamar atenção para mobilizar o poder público a não normalizar isso. É uma realidade cruel”, disse o padre.



De joelhos, Dom Fernando Saburido lavou os pés de doze fiéis que moram na comunidade. Uma dessas pessoas foi Vera Lúcia do Nascimento, de 56 anos.



“Foi uma emoção muito forte e boa. Foi maravilhoso. Foi uma bênção. Eu moro aqui e sempre frequento as missas”, disse a mulher que teve o pé lavado numa cerimônia como essa pela segunda vez. A primeira acontece na Igreja da Madre de Deus, também no bairro do Recife Antigo.

