Páscoa: confira quais os chocolates mais recomendados para a saúde

A- A+

A Páscoa é uma das épocas mais saborosas do ano por causa da comercialização dos tradicionais ovos de chocolates de diversos tipos e tamanhos. Durante este período, é importante destacar cuidados com “exageros” e também com a higiene bucal, já que é comum um aumento no consumo de doces, que pode acarretar problemas “na balança” e odontológicos, quando os dentes não são higienizados corretamente.

De acordo com a nutricionista Fabrícia Padilha, existem opções mais saudáveis de chocolates. As principais são os que possuem maior concentração de cacau, rico em antioxidantes. A especialista acrescentou ainda que os melhores são os com 70% cacau ou mais, que têm menos gordura e menos açúcar na composição.

“Mesmo optando por uma versão mais saudável de chocolate, ele vai ter açúcar na composição, não sendo recomendado um consumo diário frequente. Durante a Páscoa, temos a cultura de entrega de ovos de chocolate como uma tradição, sendo comum, principalmente às crianças, ganhar vários. Dessa forma, o ideal seria limitar o consumo de uma pequena quantidade diária, média de 20 a 30 gramas, ou consumir somente no final de semana, dependendo do contexto de saúde da criança e da família”, pontuou Fabrícia.

A versão do chocolate ao leite, muito comercializada no Brasil, possui um percentual menor de cacau e consequentemente mais açúcar e gordura, devendo então ter um maior controle no consumo, quando comparado com a opção com maior percentual de cacau.

“O cacau, principal matéria na fabricação do chocolate, possui propriedades benéficas ao nosso organismo vindas dos polifenóis, que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, combatendo os radicais livres do corpo, que são moléculas associadas ao envelhecimento precoce e a maiores chances de doenças crônicas. Considerando essas substâncias benéficas encontradas no cacau, quanto maior o percentual de cacau no chocolate, maior será o benefício trazido nesse consumo, sendo possível potencializar a ingestão desses nutrientes e também evitar picos de insulina, já que essa versão de chocolate mais amarga terá menos açúcar”, acrescentou.

Saúde bucal

O consumo em excesso de chocolate, principalmente ao leite e branco, contribui para a formação de placa e se torna o principal causador da cárie. O perigo está na grande quantidade de açúcar contida nos ovos e nos recheios. Os ovos de cacau e amargos, por sua vez, são ótimas opções para a saúde do corpo.

“Quando ingerido de forma equilibrada, o cacau serve como fonte de proteínas, cálcio, fosfato e contribui para o fortalecimento do esmalte dentário. Além disso, a formação da cárie é motivada pelo ato de comer o chocolate muitas vezes ao dia e não pela quantidade ingerida”, explicou o odontólogo Samuel Veras.

“Caso o consumo seja em horários que você geralmente não se alimenta, vai aumentar a exposição e iniciar um novo processo de desmineralização, que a médio ou longo prazo compromete a saúde dental”, afirmou.

O odontólogo lembrou ainda a importância de evitar chocolates com caramelo ou com recheios, "pois há possibilidade de grudar no dente e, durante a higienização, a escova pode não conseguir remover totalmente todo o doce aderido à superfície dentária com apenas uma única escovação. Após o consumo, torna-se indispensável o uso do fio dental. É ele quem vai limpar regiões que a escova não alcança, evitando que o açúcar se acumule e as cáries apareçam”, completou.

Veja também

RIO DE JANEIRO Debate na Alerj vira sessão com discursos transfóbicos