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Semana Santa Páscoa é tempo de renovação na tradição cristã; entenda o simbolismo e importância da data Comemorada neste domingo, data é considerada a celebração mais importante do calendário litúrgico do cristianismo

Considerada a celebração mais importante para o calendário litúrgico do cristianismo, a Páscoa será comemorada neste domingo (5) e relembra o momento da ressurreição de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento.

A data é celebrada anualmente após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no Hemisfério Norte. Essa escolha foi estabelecida pela Igreja Católica durante o primeiro Concílio de Nicéia, em 325.

O simbolismo da Páscoa é marcado pela história, religião e cultura cristã como uma ideia de renovação e abertura de novos caminhos.

À Folha de Pernambuco, a professora de história Lídia Rafaela explicou sobre a origem da data dentro das religiões cristãs.

“Essa festa tem origem do período de pastores nômades, que já associavam esse período da primavera a um tempo de ressurgimento da vida que vai sendo reapropriado pelas religiões monoteístas e cristãs”, disse.

Lídia Rafaela, professora do curso de história da Universidade Católica de Pernambuco. Foto: Arquivo pessoal

No judaísmo, a Páscoa relembra o período da libertação política do povo judeu e a celebração da saída do Egito para a Terra Prometida de Jerusalém.

Igreja Católica

Já para a Igreja Católica, o Domingo da Ressurreição sucede a Sexta-feira Santa, que também é conhecida como Sexta-feira da Paixão e representa o dia em que Jesus foi crucificado pelos romanos no Calvário por volta do ano 30.

“A Páscoa passa a ser um novo rito de passagem de libertação, como fora no período que não era Páscoa e era uma celebração de mudança de tempo no Hemisfério Norte e como foi com os judeus. Mas com os cristãos passa a ter essa ideia de ressurreição do sacrifício de Cristo e a ressurreição da vida para todos”, contou Lídia.

Segundo o padre Delmar Cardoso, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e vice-reitor da Universidade Católica de Pernambuco, o significado da data está relacionado a diversos valores como união e amor ao próximo.

“Essa ressurreição significa que todos aqueles que creem em Cristo prosseguem nesta vida buscando praticar o amor, a concórdia e a união entre as pessoas”, falou.

Padre Delmar Cardoso. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos e passa pela Quinta-feira Santa, que rememora a Última Ceia de Jesus Cristo e os seus apóstolos, até o Domingo da Ressurreição.

“É essa ideia de renovação, de ser um tempo em que a gente lembra que os sacrifícios passam, que os sofrimentos passam, que a vida se renova e que a fertilidade volta. Essa ideia de que a gente se reúne, tem esse momento de relembrar o positivo e o renascimento”, comentou a professora Lídia Rafaela.

Tradição

Antes da Páscoa, os cristãos passam pela Quaresma, que é um período de 40 dias de reflexão, jejum e penitência com início na Quarta-feira de Cinzas, após o Carnaval.

“A Quaresma é um tempo para nós nos reconhecermos pecadores. A igreja pede a todos que haja uma penitência, que haja uma atitude de oração, de esmola, mas ela pede um sinal externo”, explicou o padre Delmar Cardoso.

Também é comum que os cristãos se abstenham de comer carne vermelha durante dois dias, sendo na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa.

“Nesse período, a gente busca orar mais, praticar mais o amor e a caridade e olhar para si mesmo. Esse é o sentido do jejum, olhar para si mesmo, para o nosso próprio corpo e nos solidarizar com as pessoas que sofrem, mas especialmente com Cristo, que sofreu por nós para nos dar uma vida nova e verdadeira”, finalizou.

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