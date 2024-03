Páscoa: quanto exercício é necessário para queimar 1 ovo de chocolate?

A- A+

A Páscoa está chegando e com ela os muitos ovos de chocolate que as pessoas presenteiam e ganham no feriadão. Nutricionistas e endocrinologistas já começam a alertar as pessoas sobre os perigos do excesso de comer chocolate nessas datas festivas. Visto que o produto é recheado de calorias e pode fazer mal ao consumidor. Mas quanto de exercício é necessário para queimar as calorias de um ovo de Páscoa?

Primeiro vamos pensar nas calorias do chocolate. Um ovo de Páscoa médio possui entre 200 e 300 gramas de chocolate — muito mais do que os 25 a 30g recomendado por dia. Se o produto for chocolate ao leite, ou seja, com menos quantidade de massa de cacau e mais gordura, ele pode chegar a ter cerca de 550 calorias a cada 100 g, sem considerar recheios e aditivos. Isso é equivalente de 15 a 30% de toda a energia que um adulto precisa ao longo do dia.

Um ovo inteiro tem, em média, cerca de 1,5 mil calorias. Especialistas afirmam que é possível incluir um ovo de Páscoa na dieta, porém com parcimônia e recomendam que, o melhor a se fazer, é fracionar o doce e comer aos poucos durante a semana. Além disso, entre os diferentes tipos de chocolate, a melhor preferência é o amargo — acima dos 70% — pois apesar de ter açúcar, ele tem menos gordura, tem fibras e antioxidante.

Quanto treino é necessário?

Cada organismo funciona de uma maneira, a depender do sexo, idade, composição corporal e até da regulação hormonal. Porém, de uma maneira geral, especialistas recomendam ao menos uma hora de corrida na esteira para queimar as calorias de 100 gramas de chocolate. Ou seja, para gastar cerca de 550 calorias, seria necessário fazer, algo em torno de:

2 horas de caminhada

1 hora de treino intenso na academia;

1 hora de dança;

50 minutos de natação;

50 minutos de bicicleta ergométrica;

30 minutos de jumping.

