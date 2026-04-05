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Feriadão BR-232: volta do feriadão da Semana Santa tem trânsito livre neste domingo de Páscoa (5) A rodovia recebe motoristas que retornam das cidades do interior de Pernambuco, como Gravatá, Caruaru e Vitória de Santo Antão, tradicionalmente as mais visitadas nesta época do ano

Mesmo com o clima chuvoso, o fluxo da volta para casa do feriado da Semana Santa, no final da manhã deste domingo de Páscoa (5), foi tranquilo na BR-232, na altura do bairro do Curado, no Recife.

Durante a passagem da equipe de reportagem da Folha de Pernambuco pelo local, os dois sentidos da via seguiam sem congestionamento e com trânsito livre.

A rodovia recebe motoristas que retornam das cidades do interior do estado, como Gravatá, Caruaru e Vitória de Santo Antão, tradicionalmente as mais visitadas nesta época do ano.

Lombadas

Para ampliar o fluxo de veículos e reduzir retenções nos horários de maior movimentação, proporcionando mais fluidez no trânsito e minimizando transtornos com congestionamentos tanto na ida quanto na volta do feriadão, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) desligou temporariamente as lombadas eletrônicas nos pontos mais movimentados das rodovias que levam aos principais destinos do estado.

Os equipamentos de fiscalização eletrônica foram desativados às 12h da última quinta-feira (2), dia que marcou o início da movimentação do feriadão.

A lombada eletrônica localizada no acesso ao Recife pela BR-232, nas proximidades do Curado, pouco antes do entroncamento com a BR-408, foi uma das contempladas, assim como todas as lombadas eletrônicas instaladas ao longo da PE-060. Os equipamentos serão religados às 5h desta segunda-feira (6).

Com o desligamento dos aparelhos, as ações de fiscalização nas rodovias estaduais foram intensificadas pelo DER-PE, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a Operação Lei Seca, o Detran e prefeituras conveniadas, para coibir irregularidades nas estradas e orientar os motoristas.

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