Passado o Carnaval, veja quantos feriados prolongados os recifenses ainda terão em 2023

O Carnaval veio, passou e já deixou saudades. O feriadão foi o segundo do ano e ainda há seis folgas prolongadas para os recifenses até o fim de 2023.

Considerando feriados municipais, estaduais e nacionais, os recifenses ainda terão essas seis datas para emendar: Data Magna (6 de março); Paixão de Cristo (7 de abril); Tiradentes (21 de abril); Dia do Trabalho (1º de maio); Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro); e Natal (25 de dezembro).

Caso se considere feriados que caem em quintas-feiras em 2023, o total pula para nove feriadões: Independência do Brasil (7 de setembro); Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro); e Finados (2 de novembro).

No Estado, há ainda o feriado estadual da Data Magna, celebrado em 6 de março - neste ano, será uma segunda-feira. Vale lembrar que o aniversário do Recife, em 12 de março, não é feriado.

Veja a lista de feriados no Recife em 2023:

- 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

- 20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval *ponto facultativo

- 21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval *ponto facultativo

- 22 de de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas *ponto facultativo até 14h

- 6 de março (segunda-feira): Data Magna de Pernambuco *feriado estadual

- 7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

- 9 de abril (domingo): Páscoa

- 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

- 1º de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho

- 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi *ponto facultativo

- 24 de junho (sábado): São João

- 16 de julho (domingo): Nossa Senhora do Carmo *feriado municipal do Recife

- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

- 28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público *ponto facultativo de acordo com o art. 236 da Lei nº 8.112/1990

- 2 de novembro (quinta-feira): Finados

- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

- 8 de dezembro (sexta-feira): Nossa Senhora da Conceição *feriado municipal do Recife

- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal



