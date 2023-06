Passado o São João, saiba quais feriados prolongados os recifenses ainda terão em 2023

A- A+

O São João veio, passou e já deixou saudades. E para quem quer consultar o calendário pensando no próximo feriadão, uma notícia não muito boa: o segundo semestre terá poucos.

Para quem pode emendar apenas segunda ou sexta, apenas em dezembro haverá feriadão: o dia de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, que cairá em uma sexta, e o Natal, dia 25 de dezembro, que será uma segunda-feira.

O ano ainda terá três feriados em quintas-feiras: Independência do Brasil (7 de setembro); Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro); e Finados (2 de novembro).

Outro feriado, o da Proclamação da República, será numa quarta-feira, 15 de novembro.

Veja a lista dos feriados restantes no Recife em 2023:

- 16 de julho (domingo): Nossa Senhora do Carmo *feriado municipal do Recife

- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

- 28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público *ponto facultativo de acordo com o art. 236 da Lei nº 8.112/1990

- 2 de novembro (quinta-feira): Finados

- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

- 8 de dezembro (sexta-feira): Nossa Senhora da Conceição *feriado municipal do Recife

- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal



