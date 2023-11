Passado Outubro Rosa, é chegada a hora de alertar para os cuidados pós-cirurgia de câncer de mama

A- A+

A doença não tem somente uma causa, por isso o tratamento faz com que a pessoa reestruture toda a sua rotina e adquira cuidados com a saúde.



Depois do procedimento para retirada do tumor da mama e de todo o tratamento recomendado pelo oncologista é possível retornar à uma vida normal, no entanto, ainda é preciso reforçar alguns cuidados para que a doença não retorne.



“É normal que alguns efeitos colaterais da quimioterapia permaneçam mesmo com o tratamento finalizado. Sintomas como boca seca, falta de apetite, dificuldade para engolir, dificuldades no paladar e alteração no olfato podem ocorrer. Com o tempo, esses incômodos tendem a passar”, esclarece a mastologista Marcia Pedrosa.

Mastologista Marcia Pedrosa. Foto: Divulgação

Entre os cuidados que devem ser tomados após a cirurgia estão os curativos. Mantê-los limpos e secos ajuda a prevenir infecções. É normal sentir dor após a cirurgia, portanto as prescrições médicas para analgésicos devem ser seguidas. Além disso, a volta da prática de exercícios é recomendada pela mastologista de acordo com cada caso.



Outra recomendação importante é não levantar peso com o braço do lado operado para prevenir lesões e reduzir o risco de inchaço. Uma dieta saudável também é fundamental para uma boa recuperação.



Ainda de acordo com a dra. Marcia, a fisioterapia pode ser útil para recuperar a amplitude de movimento do braço e melhorar a função após a cirurgia.



Além disso, algumas pacientes ficam mais sensíveis ao momento precisando, muitas vezes de apoio profissional.



“O apoio emocional é fundamental. Considere a participação em grupos de apoio ou terapia para lidar com os aspectos emocionais da jornada do câncer de mama. Lembre-se de que cada caso é único. Siga as instruções da sua médica e comunique qualquer preocupação ou sintoma novo imediatamente”, conclui.

