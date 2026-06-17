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Violência

Passageira agride funcionários após discussão sobre check-in no Aeroporto de Guarulhos

Imagens divulgadas nas redes sociais registraram o momento em que a passageira aparece discutindo com funcionários na área de atendimento do aeroporto

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Passageira agride quatro funcionárias da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São PauloPassageira agride quatro funcionárias da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quatro funcionários da Latam foram agredidos durante uma confusão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O episódio ocorreu na madrugada de terça-feira, 16, após um desentendimento relacionado aos procedimentos de check-in.

Imagens divulgadas nas redes sociais registraram o momento em que a passageira aparece discutindo com funcionários na área de atendimento do aeroporto. A discussão evolui para agressões físicas contra uma atendente e outras colaboradoras da companhia, enquanto passageiros que presenciam a cena tentam separar os envolvidos e conter o tumulto.

 

Em nota, a Latam informou que o episódio ocorreu durante o atendimento a passageiros afetados por uma contingência operacional no aeroporto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, as vítimas relataram à polícia que a passageira se irritou após receber orientações sobre os procedimentos de check-in e passou a agredi-las com socos.

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Os funcionários compareceram à delegacia ainda durante a madrugada para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal na 3ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur) de Guarulhos, que investiga o episódio e busca identificar e localizar a suspeita.

A companhia classificou a agressão como uma "conduta inadmissível", afirmou que presta assistência aos funcionários envolvidos e disse colaborar com as investigações. A Latam acrescentou que confia no esclarecimento do caso e na adoção das medidas legais cabíveis contra os responsáveis pelas agressões.

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