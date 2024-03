A- A+

Região Metropolitana do Recife Passageira de 32 anos é vítima de importunação sexual em ônibus em Olinda Caso aconteceu no momento em que o coletivo passava na avenida Brasil, em Olinda

Uma mulher foi vítima de importunação sexual em um ônibus da linha 1981 - TI Rio Doce (Conde da Boa Vista), na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu no momento em que o coletivo passava na avenida Brasil, em Olinda. A vítima é uma mulher de 32 anos.

À corporação, ela informou que estava sentada em uma das cadeiras do ônibus quando um homem, que estava em pé, esfregou o órgão sexual em seu braço.

A vítima filmou o fato com o celular. A mulher chegou a levantar a camisa do homem para comprovar que ele estava com o órgão sexual para fora da calça. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Após o tumulto, o homem, que não foi identificado, desceu do ônibus e foi embora. O caso foi registrado na 15ª Delegacia da Mulher de Olinda.

"As investigações foram iniciadas e continuam até o total esclarecimento do caso", informou a PCPE.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Conorte, responsável por operar a linha em que o crime aconteceu.

Por meio de nota, a empresa lamentou o fato e se colocou à disposição das autoridades policiais visando ajudar nas investigações.

O consórcio informou, ainda, que, iniciou, nessa segunda-feira (25), treinamentos para motoristas com o intuito de combater os casos de importunação sexual dentro dos ônibus.

“Os profissionais da Secretaria da Mulher vão orientar os motoristas de como agir em caso de importunação sexual”, afirmou a Conorte.

Veja também

EUA Suprema Corte dos EUA examina condições de acesso à pílula abortiva