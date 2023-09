Passageira de carro que atropelou Kayky Brito diz que motorista não estava em alta velocidade

A- A+

A passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito na madrugada do último sábado esteve nesta segunda-feira (4) na 16ª DP, na Barra da Tijuca, para prestar depoimento sobre o caso. Após depor, Maria Estela Lima afirmou que o motorista não estava em alta velocidade na hora do acidente. A dentista saía do Shopping Península e estava a caminho do condomínio Barramares.

— Ele não estava em excesso de velocidade, ele estava bem tranquilo. Durante a colisão, o meu corpo nem foi tanto para a frente. O motorista estava em uma velocidade tranquila, mas eu estava muito nervosa porque estava com a minha filha. Eu teria percebido se ele estivesse correndo muito e teria pedido para ele reduzir a velocidade porque eu estava com a minha filha — afirmou Maria Estela.

A mulher, que é dentista, chegou ao local por volta das 16h acompanhada da mãe. O depoimento durou cerca de duas horas. Ela relatou que a filha, de 10 anos, estava muito nervosa e chorando.

- Minha filha estava muito nervosa, eu saí e falei pra ela não olhar porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber pra me levar pra casa, mas o Jones veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro e ele falou que sim - disse Maria Estela.

Segundo Maria Estela, o motorista foi atencioso durante todo o trajeto. Ela contou que depois do acidente passou o telefone para ele e ofereceu ajuda.

- Ele foi muito atencioso durante todo o percurso e também depois do atropelamento. Ele ficou bem abalado e parece ser uma pessoa bem tranquila - relatou Maria Estela.

Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na altura do número 4.700, da Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. O ator atravessava a rua quando foi atingido pelo veículo.

O que foi constatado no exame do motorista?

Após o acidente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia. Segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica.

— A gente vai conseguir imagens internas do carro de aplicativo. A defesa ficou de juntar as imagens hoje. Vamos analisar e ouvir os frequentadores que estavam no quiosque, e o funcionários, para entender toda a dinâmica do evento. Para, ao final, poder concluir se o motorista concorreu para esse atropelamento ou não — explica o delegado Lages.

O que aconteceu com o Kayky Brito?

Segundo as investigações, Brito estava com um amigo no quiosque Dona Maria quando resolveu sair para buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado pelo carro conduzido por um motorista de aplicativo em serviço.

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa, na faixa da esquerda. De acordo o delegado responsável pelo caso, o condutor do veículo tentou desviar quando viu o ator, mas não conseguiu. Imagens de uma câmera de segurança, obtidas pelo RJTV, da Rede Globo, mostram o momento exato em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, é atropelado.

Qual o estado de saúde de Kayky Brito?

O Hospital Copa D’Or, onde Kayky está internado desde sábado, atualizou o quadro de saúde do ator, nesta segunda-feira, que permanece sedado e com ventilação mecânica. De acordo com a equipe médica, ele passou por uma cirurgia de "de fixação de fratura da pelve e do membro superior direito", ou seja, no quadril e na bacia. O procedimento, segundo a unidade, foi um "sucesso".

Quem é Kayky Brito?

Kayky tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com Pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.

Em 2003 estreou no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”. Recentemente, participou do curta-metragem “Passos”.

Veja também

EUA diz que líder norte-coreano espera ter reunião sobre armas na Rússia