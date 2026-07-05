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Recife Passageira de moto morre após ser atingida por caminhoneiro embriagado nas proximidades da Ceasa O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro, mas foi detido pela PRF

A manhã deste domingo (5) terminou em tragédia para uma mulher que viajava como passageira em uma motocicleta nas proximidades da Ceasa, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. Enquanto passava pela BR-101, por volta das 8h, ela e o condutor da moto foram atingidos violentamente por um caminhão. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro.

Minutos após o atropelamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista alcoolizado no Cabo de Santo Agostinho. Ele é suspeito de ter atropelado o casal e fugido em seguida.

O acidente aconteceu no km 70 da BR-101. Segundo a PRF, houve um chamado para a região e, minutos depois, outra equipe recebeu a informação de que um caminhoneiro teria atingido outra moto, no km 83 da rodovia. Neste acidente, duas pessoas ficaram feridas.

Uma terceira equipe realizou buscas na rodovia, até abordar o caminhão suspeito no Km 99, no Cabo de Santo Agostinho.

O motorista estava muito agitado e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,63mg/l, que configura crime.

Na cabine do caminhão, foram encontradas diversas latas de cerveja vazias e uma faca. A equipe recebeu a informação de que o motorista ainda atingiu outros quatro veículos na rodovia, a princípio sem deixar vítimas.

O homem foi detido e conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Ele poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, deixar de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito, embriaguez ao volante e trafegar com velocidade incompatível com a segurança.

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