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SAÚDE Passageira do Hondius testa 'possivelmente positivo' para Hantavírus no Canadá A mulher foi hospitalizada na quinta-feira "junto com seu companheiro, que também apresenta sintomas leves"

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Uma passageira do cruzeiro MV Hondius colocada em quarentena no Canadá testou "possivelmente positivo" para hantavírus e foi hospitalizada, anunciou neste sábado a agência de saúde pública do Canadá.

"Uma das quatro pessoas de alto risco que haviam sido colocadas em quarentena e estavam sendo monitoradas por possíveis sintomas teve um resultado presumivelmente positivo para o hantavírus dos Andes", disse a agência em comunicado, citando as autoridades da província de Colúmbia Britânica.

A mulher foi hospitalizada na quinta-feira "junto com seu companheiro, que também apresenta sintomas leves", de acordo com a mesma fonte, que especificou que o cônjuge também era passageiro do Hondius.

"Eles permanecerão em quarentena no hospital", indicou o comunicado.

Uma terceira pessoa que também estava em quarentena foi hospitalizada para realizar novos exames. Os resultados dos testes são esperados nos próximos dois dias.

"O risco para a população em geral no Canadá relacionado ao surto de hantavírus Andes associado ao cruzeiro MV Hondius permanece baixo até o momento", enfatizou a agência.

Havia quatro canadenses no navio. O total de passageiros era de 88 e 61 tripulantes. Em nível mundial, o balanço é de três mortos.

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