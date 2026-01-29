A- A+

PRISÃO Passageira é presa em Serra Talhada enquanto transportava 2,2 kg de "supermaconha" para o Recife Mulher foi pega em flagrante durante fiscalização da PRF na BR-232

Uma passageira de um ônibus interestadual foi presa ao ser flagrada com 2,2 kg de "skunk", também conhecida como "supermaconha". A detenção aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (28), na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, enquanto ela transportava a droga para o Recife.

A mulher foi detida durante uma fiscalização do transporte de passageiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Durante a verificação dos passageiros, uma mulher informou não possuir bagagem no compartimento inferior do ônibus. No entanto, após a inspeção da bagagem de mão, foram encontrados dois tabletes da droga", explicou a PRF.

Ela estava a bordo de um ônibus que vinha de Belém (PA), e, ao ser questionada pelos policiais, confessou que foi contratada para transportar a droga para o Recife.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, juntamente com o material apreendido. Ela poderá responder por tráfico de drogas, que pode render de 5 a 15 anos de prisão, além de 500 a 1,5 mil dias-multa, a depender do caso.

O que é "supermaconha"

O skunk é considerado uma "supermaconha", por possuir uma concentração bem maior de THC (substância psicoativa) do que a maconha tradicional. Isso aumenta os efeitos do entorpecente.



