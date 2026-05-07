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Passageira infectada por hantavírus desembarcou de cruzeiro em Santa Helena com outros 39 turistas

Holandesa deixou navio dias antes de falecer na África do Sul

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Surto de hantavírus no cruzeiro MV HondiusSurto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius - Foto: AFP

O surto mortal de hantavírus a bordo do MV Hondius ganhou contornos ainda mais preocupantes após autoridades confirmarem que cerca de 40 passageiros deixaram a embarcação na ilha de Santa Helena antes do alerta internacional sobre a doença.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo governo dos Países Baixos, país sob cuja bandeira o navio opera. De acordo com a rede CNN, entre os passageiros que desembarcaram estava a holandesa de 69 anos infectada pelo vírus, que mais tarde morreria na África do Sul.

Ela havia deixado o cruzeiro para acompanhar o corpo do marido, um holandês de 70 anos que se tornou a primeira vítima fatal do surto após desenvolver insuficiência respiratória ainda a bordo. O detalhe que agora alarma autoridades sanitárias é que a passageira infectada deixou o navio junto de dezenas de turistas, muitos dos quais ainda não foram localizados.

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Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês, entre os passageiros desembarcados também estava um cidadão suíço que posteriormente precisou de tratamento médico após retornar à Suíça. As autoridades confirmaram ainda que um homem que havia deixado o navio em Santa Helena foi internado com hantavírus após chegar ao país europeu.

Governos da Europa e da África passaram a tentar rastrear os contatos dos passageiros que deixaram o cruzeiro antes da confirmação oficial do surto.

As autoridades neerlandesas admitiram não saber o paradeiro de parte dos turistas que desembarcaram na ilha britânica no Atlântico. Enquanto isso, o cenário dentro da embarcação continua delicado. Cerca de 150 pessoas permanecem a bordo do navio sob rigorosas medidas sanitárias e de isolamento.

Nos últimos dias, um britânico de 56 anos precisou ser retirado da embarcação e levado para tratamento na África do Sul. Além dele, outras três pessoas — incluindo o médico do cruzeiro — foram evacuadas próximo a Cabo Verde e transportadas para a Europa.

Dois passageiros britânicos que retornaram ao Reino Unido após deixarem o navio em Santa Helena decidiram entrar voluntariamente em isolamento, embora não apresentem sintomas até o momento.

Ao todo, três pessoas morreram desde o início da viagem, que partiu há cerca de um mês de Ushuaia, cidade conhecida como a mais austral do mundo. O navio segue viagem rumo ao porto de Granadilla de Abona, nas Ilhas Canárias, onde deve atracar no fim de semana.

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