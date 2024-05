A- A+

Violência Passageiro agride motorista em ônibus no Recife e é preso em flagrante De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o profissional está bem e teve apenas ferimentos leves

Um motorista foi agredido por um passageiro na linha 030-TI Rio Doce/Barra de Jangada, nas imediações do Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (2) e foi confirmado pelo Sindicato dos Rodoviários. O suspeito, de 40 anos, foi preso em flagrante logo em seguida por policiais que faziam ronda no local. Já o profissional está bem e teve apenas ferimentos leves.

Segundo o sindicato, tudo começou quando o motorista, que não foi identificado, não parou o ônibus no Shopping Recife.

De acordo com os rodoviários, ele não recebeu o sinal de parada e, por isso, continuou o trajeto.

"Assim que ele passou dessa parada, uma pessoa acionou. Não tinha mais muito o que fazer ali porque ele precisava atravessar a mureta de ferro na avenida, logo depois.. Então ele avisou que pararia na parada seguinte", explicou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

Após isso, segundo o relato, o passageiro pulou a catraca para agredir o motorista. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível vê-lo dando pontapés e socos no profissional.

"O motorista conseguiu se defender nesse momento e não teve grandes problemas. Ficou apenas com um ferimento no joelho. Ele está trabalhando em outra linha hoje e estamos esperando para ver o que vai acontecer", completou Aldo.

De acordo com o sindicato, esse foi o 15° caso de agressão registrado contra a categoria apenas neste ano. Para os trabalhadores, isso é alarmante.

"A gente repudia muito esse crescimento desacerbado das agressões. Isso tem muito a ver com a exposição dos nossos profissionais, até coma exclusão dos cobradores. Se tivesse um cobrador ali, talvez ele pudesse ter ajudado. A gente só quer respeito para que os nossos profissionais possam realizar seu trabalho", finalizou Aldo.

Prisão em flagrante

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, que, por meio de nota, afirmou que prendeu o passageiro, identificado como um homem de 40 anos, em flagrante delito.

"O autor foi autuado por ter agredido o motorista do coletivo em que estava após ser informado por ele que só poderia descer na próxima parada. O autor ainda danificou o pára-brisas do ônibus. Ele foi conduzido pelo efetivo da PM até a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis", diz trecho do comunicado.

Procurada, a Polícia Militar, que efetuou a prisão, afirmou que o suspeito foi encontrado "extremamente alterado, ensanguentado e danificando o ônibus".

Após a detenção, ainda de acordo com a corporação, "vários passageiros se prontificaram a seguir a Central de Plantões para depor em favor do motorista do coletivo".

Confira, abaixo, a nota da Polícia Civil de Pernambuco na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu em flagrante delito, por meio da CEPLANC, no dia 02.05, um homem de 40 anos. O autor foi autuado por ter agredido o motorista do coletivo em que estava após ser informado por ele que só poderia descer na próxima parada. O autor ainda danificou o pára-brisas do ônibus. Ele foi conduzido pelo efetivo da PM até a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis."

Confira, abaixo, a nota da Polícia Militar de Pernambuco na íntegra:

"Nesta quinta(02/05), policiais militares do 19ºBPM, quando em rondas no bairro de Boa Viagem, foram informados que um homem estaria agredindo um motorista de ônibus, com o coletivo em movimento. Ao chegar no local, o efetivo visualizou o suspeito extremamente alterado, ensanguentado e danificando o ônibus. Vários passageiros se prontificaram a seguir a Central de Plantões para depor em favor do motorista do coletivo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi levado para a Upa da Imbiribeira e em seguida para Central de Plantões da Capital, para adoção das medidas cabíveis."

