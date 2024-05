Passageiro de 20 anos reage a assalto a ônibus e é morto a golpes de faca na avenida Guararapes

A- A+

Um passageiro de 20 anos morreu após reagir a um assalto a ônibus, na avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (1º). A vítima foi identificada como Gean Carlos Lopes Júnior. A linha do ônibus onde o caso aconteceu não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o jovem foi atingido por golpes de faca. O efetivo do 16º BPM, que foi acionado para o local, socorreu a vítima para o Hospital da Restauração, na área central da capital.

"Porém, durante a realização dos procedimentos pela equipe médica de plantão, o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito", informou a PM.

A corporação destacou, ainda, que viaturas realizaram rondas em busca do suspeito, mas o autor do crime não foi localizado até o momento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital como latrocínio consumado.



As diligências foram iniciadas e um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.

Veja também

CHUVA Lula garante recursos ao RS e anuncia lançamento de PAC voltado a encostas