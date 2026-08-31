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Cidade Universitária Passageiro de 23 anos morre após motocicleta colidir com carreta na BR-101, no Recife Acidente aconteceu por volta das 12h45, no quilômetro 68 da pista sentido bairro da Guabiraba

Um sinistro de trânsito envolvendo uma carreta e uma motocicleta na BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, deixou um morto e um ferido no início da tarde desta segunda-feira (31).



O acidente aconteceu por volta das 12h45, no quilômetro 68, próximo à reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no sentido bairro da Guabiraba, na Zona Norte da capital pernambucana.

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (31) | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a motocicleta seguia pelo corredor entre um carro e uma carreta, quando o condutor da moto perdeu controle do veículo e acabou colidindo com o caminhão.

O passageiro da motocicleta, um jovem de 23 anos, morreu no local. Já o condutor da moto, um homem de idade não informada, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.



"O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A PRF está no local aguardando o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML)", afirmou a corporação, em nota.



A reportagem da Folha de Pernambuco esteve na área por volta das 12h50 e verificou que a colisão provocou congestionamento quilométrico na via. Às 14h30, a PRF destacou que o trânsito segue congestionado e que os veículos estão circulando pela via local.

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