Passageiro de avião que caiu no Amazonas gravou vídeo comparando aeronave a 'lata de sardinha'

Um passageiro do avião que caiu no Amazonas, o empresário Fábio Campos Assis, gravou um vídeo dentro da aeronave, antes da tragédia, comparando o Embraer EMB-110 "Bandeirante", da ManausAerotaxi, a uma "lata de sardinha". A gravação foi enviada para amigos no WhatsApp antes do acidente.

Turistas comparam avião a 'lata de sardinha' antes de queda em Barcelos no Amazonas, veja vídeo pic.twitter.com/Ps3BYdG6m5 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 17, 2023

Fábio Campos Assis integra a lista de passageiros da aeronave, divulgada pela empresa ManausAerotaxi. Apesar de ter sido divulgada pela empresa de táxi aéreo, a relação oficial de mortos só será confirmada pela Segurança Pública do Amazonas após perícia nos corpos. Ele é empresário e dono de uma distribuidora de bebidas em Anápolis, a 55 km de Goiânia.

Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, todos os passageiros praticavam pesca esportiva e estavam a caminho do Rio Negro. Em outro vídeo gravador por Fábio, os pescadores entram em um avião momentos antes da queda, no Amazonas. A gravação foi compartilhada nas redes sociais.

Neste sábado (16), o avião modelo bandeirante, prefixo PT-SOG caiu quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos, município localizado a 400 quilômetros da capital amazonense. Dos 14 mortos, 12 eram turistas que praticavam pesca esportiva..

O governo do Amazonas informou que equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de investigadores da Força Aécio Brasileira (FAB) deixaram Manaus na manhã deste domingo. Eles embarcaram em dois voos para realizar a operação de resgate dos corpos, em Barcelos.

O acidente ocorreu durante o procedimento de pouso. Chovia muito na região no momento da queda da aeronave. Ainda não é possível determinar as causas do acidente. A investigação será conduzida pela Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Civil.

