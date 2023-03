A- A+

Sertão Passageiro de ônibus é detido com 20 quilos de maconha escondidos em mala em Sertânia Policiais rodoviários abordaram o ônibus no quilômetro 278 da BR-232

Um passageiro de um ônibus que fazia a linha Triunfo-Recife foi detido, na noite desse domingo (19), em Sertânia, no Sertão do Moxotó de Pernambuco, com 20 quilos de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o "odor da droga chamou a atenção dos policiais durante verificação no bagageiro".

Policiais rodoviários abordaram o ônibus no quilômetro 278 da BR-232 pouco antes da meia-noite. Durante verificação, foi sentido o odor.

"Ao encontrarem a mala suspeita, identificaram o passageiro que assumiu ser o proprietário da bagagem", disse a PRF, em comunicado.

Quando a mala foi aberta, os policiais encontraram 20 tabletes de maconha embalados em plástico filme. "Inicialmente, o passageiro disse que a droga seria para consumo pessoal, mas depois admitiu que havia comprado o entorpecente para revender", acrescentou a polícia.

O homem foi encaminhado junto com a mala e a droga à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, também no Sertão do Moxotó. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

