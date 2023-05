Passageiro é achado morto após queda de avião na Amazônia colombiana

A- A+

Leia também

• Comissão chega a Roraima para acompanhar emergência yanomami

• Comunidades rurais do oeste dos EUA abraçam ideias separatistas

• Emergência na terra yanomami só pode terminar com política perene, diz grupo

Equipes de resgate encontraram morto um dos passageiros de um avião de pequeno porte que caiu no início do mês em uma região da Amazônia e ainda procuram seis ocupantes desaparecidos, incluindo quatro menores de idade, informou a autoridade aeroportuária colombiana nesta terça-feira (16).

Na véspera, um dos sete "ocupantes foi encontrado sem vida dentro da aeronave" em uma zona rural do município de Solano, departamento de Caquetá (sul), informou a Aeronáutica Civil em nota.

A aeronave, que caiu em 1º de maio, decolou de uma área de floresta conhecido como Araracuara rumo a San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana - a cerca de 390 km por terra de Bogotá -, quando desapareceu dos radares. A Aeronáutica Civil não especificou se era um voo privado.

Até o momento, as autoridades do setor não determinaram os motivos do acidente e os socorristas fazem buscas há mais de 370 horas com ajuda de cães farejadores.

Soldados e indígenas de comunidades próximas ao local da queda encontraram pertences e uma fruta mordida, por isso suspeitam que haja sobreviventes caminhando em uma á

Veja também

Câmeras Mortes de adolescentes por PMs caem com uso de câmera corporal em SP