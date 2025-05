Passageiro é esfaqueado em tentativa de assalto em ônibus da linha CDU/Caxangá/Boa Viagem

A- A+

Um homem de 48 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 440 - CDU/Caxangá/Boa Viagem, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite dessa terça-feira (20).

Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 20h, em frente ao antigo Bompreço, poucos minutos após a vítima embarcar no coletivo.

Dois homens realizaram a investida contra os passageiros. O homem, que teria reagido à abordagem, foi atingido por golpes de faca na face, na nuca e na mãos.

Ele foi socorrido por uma parente e levado para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, onde deu entrada às 20h51. De acordo com a Polícia Militar, ele passou por cirurgia e, segundo os médicos, não corria risco de vida.

O homem teria reagido ao assalto | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A reportagem da Folha de Pernambuco buscou atualizções sobre o estado de saúde do paciente na manhã desta quarta-feira (21). O HR informou que ele está estável, consciente e orientado.

Assaltos a ônibus

Ainda de acordo com a Polícia Militar, policiais do 19º BPM foram acionados para atender a ocorrência e realizaram buscas pelos suspeitos, mas eles ainda não foram encontrados.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco apontam que, somente neste ano, já foram registrados 113 assaltos a coletivos no Recife, 52 em cidades da Região Metropolitana e 3 no Interior; um total de 168 ocorrências.

