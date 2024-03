A- A+

RUA IMPERIAL Passageiro é morto na garupa de moto por aplicativo no Recife; motociclista é baleado Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime. Corpo do homem foi encaminhado ao IML

Um homem foi morto na garupa de uma moto por aplicativo, na rua Imperial, no bairro de São José, na área central do Recife. O passageiro, identificado como Deyvison Tiago Pereira da Silva, de 28 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

O piloto que conduzia a moto, Charles Alves da Silva, de 50 anos, foi baleado e socorrido. Ele foi levado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central do Recife, onde aguarda cirurgia. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (20), na entrada da comunidade do Coque.

A autoria e a motivação do crime são alvos de investigação aberta pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

"As investigações foram prontamente iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime", informou a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota.

O corpo de Deyvison da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, também na área central do Recife.

Veja também

PERNAMBUCO Governo alega "má-fé" e demite e cassa aposentadoria de servidor por acumular dois vínculos com o Estado