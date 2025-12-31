A- A+

PRISÃO Passageiro é preso após quebrar equipamentos no Aeroporto do Recife Residente de Santa Catarina, o homem teria ficado irritado ao perder o horário do embarque

Um homem foi preso, nesta terça-feira (30), após danificar equipamentos no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. Segundo a Polícia Federal, o passageiro de 42 anos e é um vendedor autônomo.

Segundo a Polícia Federal, ele reside em Florianópolis, Santa Catarina, e suas atitudes teriam sido impulsionadas por ele perder o horário de embarque.

O passageiro, após ter consumido bebida alcoólica na sala vip do aeroporto, danificou diversos de fluxo da concessionária aeroportuária, causando um prejuízo de cerca de R$ 3 mil.

A prisão aconteceu por volta das 17h30 e demandou uso gradativo da força da Polícia Federal. Ele foi autuado pelo crime de dano qualificado e desobediência, com penas que variam de seis meses a três anos de detenção.

Por conta da prisão, foi arbitrada fiança no valor de R$ 15 mil, que não foi paga. Por esse motivo, ele será encaminhado para audiência de custódia.

Sendo confirmada sua prisão preventiva será levado para o sistema prisional local, caso contrário, responderá ao processo em liberdade.

Veja também