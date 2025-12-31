Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRISÃO

Passageiro é preso após quebrar equipamentos no Aeroporto do Recife

Residente de Santa Catarina, o homem teria ficado irritado ao perder o horário do embarque

Reportar Erro
O passageiro, após ter consumido bebida alcoólica na sala vip do aeroporto, danificou diversos de fluxo da concessionária aeroportuáriaO passageiro, após ter consumido bebida alcoólica na sala vip do aeroporto, danificou diversos de fluxo da concessionária aeroportuária - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso, nesta terça-feira (30), após danificar equipamentos no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife.  Segundo a Polícia Federal, o passageiro de 42 anos e é um vendedor autônomo.

Segundo a Polícia Federal, ele reside em Florianópolis, Santa Catarina, e suas atitudes teriam sido impulsionadas por ele perder o horário de embarque.

O passageiro, após ter consumido bebida alcoólica na sala vip do aeroporto, danificou diversos de fluxo da concessionária aeroportuária, causando um prejuízo de cerca de R$ 3 mil.

Leia também

• Virada do ano: confira a programação do Recife e Região Metropolitana

• Prefeitura do Recife amplia prevenção com estratégia PrEPara a Prevenção! no pré-Carnaval

A prisão aconteceu por volta das 17h30 e demandou uso gradativo da força da Polícia Federal. Ele foi autuado pelo crime de dano qualificado e desobediência, com penas que variam de seis meses a três anos de detenção. 

Por conta da prisão, foi arbitrada fiança no valor de R$ 15 mil, que não foi paga. Por esse motivo, ele será encaminhado para audiência de custódia.

Sendo confirmada sua prisão preventiva será levado para o sistema prisional local, caso contrário, responderá ao processo em liberdade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter