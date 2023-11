A- A+

EUA Passageiro é preso e hospitalizado após pular da saída de emergência de avião nos EUA; vídeo As saídas de emergência em aviões geralmente estão localizadas a mais de 2 metros do solo

Um passageiro de um voo da Southwest Airlines, companhia aérea americana, foi preso na noite deste domingo (26), em Nova Orleans, depois de abrir a porta de emergência e escapar do avião para a pista do aeroporto Louis Armstrong. As saídas de emergência em aviões geralmente estão localizadas a mais de 2 metros do solo.

Segundo o Gabinete do Xerife da Paróquia de Jefferson (JPSO), o avião da Southwest Airlines ainda estava estacionado no terminal e ainda não havia começado a se preparar para a decolagem quando o passageiro tomou a iniciativa.

Em comunicado à Newsweek, um porta-voz da Southwest Airlines disse: “Parabenizamos nossas equipes de voo e de terra por sua ação rápida e pedimos desculpas aos nossos clientes pela inconveniência”.

O Aeroporto Louis Armstrong confirmou o incidente, mas não há informações sobre o porquê do homem ter aberto a porta de emergência. O JPSO afirmou que o homem foi levado a um hospital para avaliação.

A Passenger has been arrested after escaping through emergency hatch on Southwest Airlines flight WN3172 operated by a Boeing 737 MAX 8 at Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) earlier today.



ZED#flight #passenger #aviation pic.twitter.com/Kbcf0XjQV3 — FL360aero (@fl360aero) November 27, 2023

