Confusão Passageiro é retirado de voo doméstico no Aeroporto Internacional do Recife após confusão A Polícia Federal (PF) em Pernambuco foi acionada pela empresa Azul e retirou o passageiro por volta das 13h

Na tarde deste domingo (22), um homem de 65 anos foi retirado de um voo doméstico no Aeroporto Internacional do Recife, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, após causar problemas com a tripulação e os demais passageiros. O voo, da companhia Azul, tinha como destino final o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Polícia Federal (PF) em Pernambuco foi acionada pela empresa aérea e retirou o passageiro por volta das 13h.

O idoso, um empresário aposentado, é natural da cidade de Lagarto, em Sergipe. Em conversa informal com os policiais federais, o homem alegou estar passando por uma situação de estresse em virtude de uma série de problemas pessoais e familiares.

“Após ser retirado da aeronave através de um Termo de Desembarque Compulsório, por colocar em risco a segurança do voo, promover tumulto a bordo e por desobedecer às normas de segurança da aviação civil, ele foi liberado”, informou a PF.

A Polícia Federal informou que fez um registro de ocorrência com todos os fatos para, posteriormente, analisar a possibilidade de instauração de procedimento criminal para apurar e imputar responsabilidades.

“O artigo 261 do código penal prevê pena de reclusão, de dois a cinco anos para quem expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea”, acrescentou a corporação.



