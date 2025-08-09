A- A+

MUNDO Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper em cruzeiro no Caribe O estado de saúde do passageiro é estável

Uma pessoa ficou ferida na última quinta-feira, 7, após parte do vidro de um toboágua quebrar em um navio da companhia Royal Caribbean que fazia uma viagem pelo Mar do Caribe.

A empresa informou ao site da emissora americana ABC News que a equipe a bordo "prestou atendimento médico a um passageiro adulto quando um painel de vidro acrílico se desprendeu de um toboágua enquanto ele utilizava o equipamento". O estado de saúde do passageiro é estável.

O acidente ocorreu no navio Icon of the Seas, que havia partido dias antes de Miami, nos Estados Unidos, e fazia um roteiro que passava por destinos paradisíacos da região, como St. Maarten e Bahamas.

Um vídeo divulgado na plataforma X (antigo Twitter) pela passageira Jil Muldoon mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando. Com o rompimento do equipamento, um grande volume de água começou a vazar e cair no chão do navio

Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg — Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025

O Estadão tentou contato com a Royal Caribbean para entender as causas do acidente e mais detalhes sobre o estado de saúde do passageiro, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

A companhia informou ao site americano que o toboágua foi fechado pelo restante da viagem enquanto uma investigação sobre as circunstâncias do acidente é realizada.

Segundo a empresa, o Icon of the Seas é um dos navios mais modernos da frota. Ele foi construído em 2023, tem capacidade para 5.160 passageiros e mais de 2 mil tripulantes. A embarcação tem 20 decks e 364 metros de comprimento.

