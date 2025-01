Passageiro morre ao cair de escada de desembarque de avião em SP

A- A+

Um homem de 67 anos morreu na noite deste domingo, 20, após cair da escada de desembarque de uma avião. O acidente ocorreu no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo

Segundo a ASP - Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pelo aeroporto, a vítima estava no voo 3082 da Latam, proveniente do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

"A equipe da Seção Contraincêndio da ASP realizou o atendimento imediatamente e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Contudo, apesar dos esforços de reanimação, o passageiro já estava sem sinais vitais. A ASP lamenta profundamente o ocorrido e expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor."

Em nota, a Latam lamentou o ocorrido e disse que solicitou assistência imediata dos Bombeiros do aeródromo e do SAMU na localidade.

"Como consequência do ocorrido, o voo LA3087 (São José do Rio Preto - São Paulo/Congonhas) programado para as 19h05 decolou às 21h36 (hora local), e foi oferecida a assistência necessária aos passageiros afetados."

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita/acidental no plantão da Delegacia Seccional da cidade, que requisitou perícia.

Veja também