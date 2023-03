Passageiro morre atropelado por BRT no RJ após ser empurrado por outro usuário durante discussão

A- A+

Um passageiro morreu atropelado por um ônibus do BRT, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (10). Segundo informações da Mobi-Rio, empresa responsável pela operação do sistema, a vítima foi empurrada por outro usuário durante uma discussão entre os dois.

Ainda segundo a Mobi-Rio, o motorista do articulado que fazia a linha 25 (Mato Alto-Alvorada) relatou que passageiros estavam mantendo a última porta do veículo aberta e discutindo entre eles. Em determinado momento um deles empurrou o outro para fora, que acabou sendo atropelado.

O Corpo de Bombeiros informou que agentes do quartel do Recreio foram acionados por volta das 4h50 para o socorro da vítima. Porém, quando chegaram ao local, ele já estava morto.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência na Avenida das Américas, altura da Estação BRT Recreio Shopping, no Recreio dos Bandeirantes. Não houve detidos. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A identidade da vítima não foi informada.

Veja também

Conflito Irã e Arábia Saudita concordam em reatar relações