Passageiro morre e motociclista fica ferido após acidente em vala às margens da BR-232, no Curado

Mais um acidente com vítima fatal foi registrado em uma vala às margens da BR-232, no Curado. Desta vez, um motociclista, que realizava corridas por aplicativo, bateu em um gelo baiano, saiu da pista e foi parar no buraco, que fica nas proximidades do Hospital Pelópidas Silveira. O passageiro da moto chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acidente ocorreu por volta das 22h da sexta-feira (23), no km 5 da via. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta teve fraturas nos membros superiores e inferiores e foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. Aos agentes, o motociclista disse que o acidente ocorreu após ele ser trancado por um veículo não identificado.

No mesmo local, em 23 de janeiro deste ano, o veículo em que estavam familiares da cantora Cristina Amaral também caiu na vala. Por decorrência do acidente, duas irmãs da artista morreram e outras três pessoas ficaram feridas. Três dias depois, uma caminhonete modelo Fiat Toro saiu da pista e caiu no mesmo lugar. Duas pessoas estavam no carro, mas ninguém se feriu.

