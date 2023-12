A- A+

TRAGÉDIA Saiba quem era o passageiro que morreu na Madalena; homem vinha de comemoração no Centro do Recife Ele voltava para casa depois de uma confraternização entre amigos

Morto no acidente entre um carro do modelo Ka e um caminhão, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recifem na última segunda-feira (4), Jonas Gomes, de 39 anos, vinha de uma comemoração no Centro da Cidade. Essa festa, de acordo com informações da cunhada dele, era uma confraternização com amigos de trabalho.

Jonas foi, até julho deste ano, agente socioeducativo na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). O órgão confirmou a informação.

Ele acionou o carro de aplicativo, dirigido por Emilly Matias, de 25 anos, que também morreu na tragédia. Ela estava prestes a devolver o veículo, que era alugado, para começar carreira de professora de radiologia, além de ser ex-produtora de brega.

O agente socioeducativo estava seguindo rumo à casa onde morava, no bairro de Tiúma, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Relembre o acidente

O veículo colidiu com um caminhão de limpeza que presta serviços para a Emlurb e foi jogado em cheio contra uma árvore, chegando ainda a derrubar um poste de semáforo, no cruzamento da rua José Osório com a avenida Visconde de Albuquerque. A batida acontece por volta das 2h51. Câmeras de monitoramento flagraram o momento do sinistro.

Veja as imagens da tragédia

Vídeo mostra momento exato do acidente na Madalena, que matou motorista de aplicativo e passageiro - https://t.co/WK1Oqeyc7c pic.twitter.com/D3Q5DyJnH1 — Folha de Pernambuco (@folhape) December 4, 2023

Sentimento de perda

A cunhada da vítima, a artesã Joana Darc, de 54 anos conversou com exclusividade com a reportagem da Folha de Pernambuco e contou, em nome da família, sobre o sentimento de perda precoce de alguém muito importante e que agora ficará nas lembranças dos entes queridos.

"É lamentável que uma fatalidade dessas tenha acontecido com Jonas, que era uma pessoa extremamente maravilhosa. Ele sempre foi muito amado por todos", contou.

Últimos momentos de vida

Segundo Jane, como é conhecida, o último dia de Jonas foi marcante. Ela conta que ele estava muito feliz com a vida. Jonas chegou a visitar amigos e parentes.

Velório e enterro

O velório de Jonas Gomes está acontecendo no cemitério de Tiúma, em São Lourenço da Mata. Segundo os familiares, o sepúltamento dele está previsto para às 16h.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel perdeu 82 soldados na campanha de Gaza