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SAÚDE Passageiro relata rotina em quarentena nos EUA após surto de hantavírus em cruzeiro Jake Rosmarin está isolado em centro médico no Nebraska após embarcação se tornar epicentro de casos suspeitos da doença

Um dos passageiros americanos colocados em quarentena após o surto de hantavírus no navio de expedição M/V Hondius descreveu os dias de tensão vividos a bordo da embarcação, que se tornou o epicentro de um surto da doença com ao menos três mortes registradas.

Jake Rosmarin, natural do estado de Nova York, está entre os 16 americanos isolados na Unidade Nacional de Quarentena do Centro Médico da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Em entrevista à CBS News, ele afirmou que tenta manter o otimismo durante os 40 dias previstos de isolamento.

— Sei que estou recebendo os melhores cuidados possíveis e estou apenas tentando manter o otimismo — declarou.

Segundo autoridades de saúde americanas, o surto já soma 11 casos confirmados ou suspeitos de hantavírus, incluindo três mortes. Entre os passageiros repatriados aos Estados Unidos, um apresentou resultado “levemente positivo” para a cepa Andes do vírus, enquanto outro começou a desenvolver sintomas durante o monitoramento.

Rosmarin afirmou que, até o momento, não apresenta sintomas.

— Eu me sinto bem. Não tenho sintomas e estou pronto para enfrentar os próximos 40 dias de quarentena — disse.

Na unidade médica em Nebraska, os passageiros permanecem isolados em quartos individuais e sem contato entre si. O americano relatou que sua rotina inclui aferição diária de temperatura, exames frequentes de sangue e exercícios em uma bicicleta ergométrica disponível no quarto.





Apesar do confinamento, ele afirmou que o espaço é mais confortável do que o próprio navio.

— Meu quarto é muito mais espaçoso do que o navio. Não temos muita coisa acontecendo durante o dia. Na maior parte do tempo, podemos apenas relaxar — contou.

O passageiro também disse que evita manter a janela aberta para preservar a privacidade e revelou que recebe poucas informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes da embarcação.

A situação no navio começou a mudar drasticamente cerca de dois dias antes do desembarque previsto, quando os passageiros foram informados sobre um caso confirmado de hantavírus a bordo.

— Tudo desandou. Aquela semana seguinte, antes de conseguirmos desembarcar e sermos repatriados pelos Estados Unidos, foi um período realmente assustador — afirmou.

Segundo Rosmarin, o medo aumentou porque diversos países se recusaram a permitir a atracação do navio devido ao risco sanitário. A Espanha acabou autorizando a parada da embarcação nas Ilhas Canárias, permitindo o início da operação internacional de evacuação.

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