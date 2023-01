A- A+

RECIFE Passageiro retirado pela PF de avião no Recife brigou com tripulação por conta de poltrona suja Aeronave estava prestes a decolar para São Paulo quando aconteceu a confusão. Voo atrasou quase uma hora

O passageiro que foi retirado de um voo entre o Aeroporto do Recife e o de Congonhas, em São Paulo, na tarde de domingo (22), brigou com a tripulação por conta da poltrona em que foi colocado na aeronave. Ele alegou que o assento estava sujo.

Segundo a Polícia Federal (PF), o passageiro é um idoso de 65 anos, empresário e natural da cidade de Lagarto, no Sergipe. O nome dele não foi informado.

Vídeos enviados à reportagem mostram os momentos da queixa do passageiro e da confusão, dentro da aeronave da Azul.

"Você vai dizer que meu banco estava sujo", diz o idoso, que é seguido por uma resposta de um tripulante: "E foi realizada a sua limpeza". O passageiro, que tinha como origem o Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, ainda reclama que essa não teria sido a primeira vez que ele tem problema com a limpeza da poltrona.

"Eu vou desembarcar aqui. O avião não vai embora enquanto não for avaliado o que foi feito", diz o idoso, em tom exaltado. "Agora vai ser assim, vamos chamar a polícia e vamos chamar as autoridades e você vai ver como que é mexe com um federal que não deve nada a eles", continua o passageiro.

Em seguida, o empresário, mais uma vez, que "o avião não vai embora" e que a tripulação deverá descarregar tudo o que é dele da aeronave.

Diante da situação, o comandante do voo ordenou a retirada do passageiro, que não parava de discutir com a tripulação.

A Polícia Federal foi acionada e procedeu com o desembarque do idoso, através de um termo de desembarque compulsório, por "colocar em risco a segurança do voo, promover tumulto a bordo e por desobedecer às normas de segurança da aviação civil". O homem foi liberado em seguida.

Em conversa informal com os policiais federais, o homem alegou estar passando por uma situação de estresse em virtude de uma série de problemas pessoais e familiares.

O voo AD 4145, que deveria ter decolado às 12h50 do Recife, saiu com quase uma hora de atraso, apenas às 13h29, tendo chegado em São Paulo às 16h45, meia hora depois da previsão inicial.

Por meio de nota, a Azul disse que o "cliente indisciplinado" foi desembarcado pela Polícia Federal antes da decolagem.

"A companhia lamenta eventuais contratempos ocorridos aos seus clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", disse a Azul.

A companhia afirmou ainda que, quanto ao processo de higienização, "realiza a limpeza de todas as aeronaves a cada voo, de acordo com os processos estabelecidos pela IATA [Associação Internacional de Transportes Aéreos], além de orientar os tripulantes para se atentarem às medidas de higiene recomendadas pelo Ministério da Saúde".

