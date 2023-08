Passageiros andam pelos trilhos para deixar metrô em Salvador, parado em apagão nacional; vídeo

A- A+

Estados do Sudeste, Sul, Norte e Nordeste sofrem um apagão na manhã desta terça-feira (15). Moradores de mais de dez estados e também do Distrito Federal relataram problemas com o fornecimento de energia elétrica a partir das 8h20. Um dos locais afetados é Salvador, na Bahia, onde o metrô foi esvaziado por causa do desabastecimento.

Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba), a situação é fora do sistema de distribuição e possivelmente afetou todos os estados do Nordeste. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os passageiros precisaram andar pelos trilhos para deixar os trens.

SALVADOR NO APAGÃO: usuários do metrô precisam caminhar pelos trilhos para sair dos trens que estão parados por causa da falta de energia que atinge a região Nordeste. pic.twitter.com/ySYRhgmTtR — Victor Pinto (@victordojornal) August 15, 2023

Propriedades de bairros na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro também ficaram no escuro. Cidades de São Paulo, como São José dos Campos, no interior do estado, também tiveram o fornecimento interrompido. O metrô da capital paulista também chegou a ficar parado, mas o fornecimento já foi restabelecido.

A Equatorial Distribuição Piauí informou que o motivo do apagão está sob apuração, mas que há registro de suspensão do fornecimento em cidades de todo o país.

Internautas de vários estados relataram problemas no abastecimento de energia elétrica.

