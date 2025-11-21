Sáb, 22 de Novembro

Passageiros de helicóptero são assaltados após pouso de emergência no Ceará

Ainda não há informações sobre o que causou o pouso forçado da aeronave

Passageiros de helicóptero são assaltados após pouso de emergência no CearáPassageiros de helicóptero são assaltados após pouso de emergência no Ceará - Foto: Jalaa Marey / AFP

Ocupantes de um helicóptero foram assaltados na quinta-feira (20) logo após a aeronave fazer um pouso de emergência em Itapiúna, no interior do Ceará, a 110 km de Fortaleza. Ainda não há informações sobre o que causou o pouso forçado da aeronave.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado foram acionadas para a ocorrência e recuperaram itens pessoais e apreenderam uma motocicleta, no município de Itapiúna.

"As diligências estão em andamento, visando capturar os suspeitos", diz a secretaria em nota.

Até o momento, ninguém foi preso.

Não há detalhes sobre quantos ocupantes estavam no helicóptero.
 

